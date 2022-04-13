В Минздраве рассказали о запасах лекарств для льготников

Запасы лекарств в России для льготных категорий граждан сформированы более чем на 8-12 месяцев, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия-1».

«Есть достаточное количество лекарственных препаратов на складах и в медицинских организациях. По льготным категориям граждан сегодня сформированы запасы лекарственных препаратов более чем на восемь и 12 месяцев по разным категориям. По ряду препаратов у нас заключены договора, уже двух- и трехлетние есть», – приводит слова министра ТАСС.

Мурашко отметил, что в стране были определенные моменты, когда оптовики «придерживали» препараты, сразу не выводя их в аптечную сеть. На данный момент все стабилизировалось, при этом экономическая ситуация позволяет смотреть на обеспечение лекарственными препаратами «с оптимизмом».

По словам министра, держатели регистрационных удостоверений продолжают поставки лекарств в РФ.

«Поставки препаратов ведутся всеми держателями регистрационных удостоверений. Но тем не менее мы, видя, что возникают эти проблемы какие-то с логистическими вопросами, сегодня ставим задачу перед отечественной фармотраслью по большей локализации по разработке лекарственных препаратов – как аналогов, дженериковых препаратов, так и в том числе оригинальных препаратов, но влияющих на те же группы заболеваний, по которым используются и импортные», – подчеркнул он.

Также Мурашко сообщил, что до 80% жизненно важных лекарств с различной степенью локализации производят в РФ.

«В целом мы основное на чем концентрируем свое внимание – это список жизненно важных лекарственных препаратов. Он включает в себя 808 международных непатентованных наименований. Это именно химические формулы, а торговых наименований значительно больше. И до 80% по лекарственным препаратам в той или иной степени есть процедура локализации», – сказал он.

Вместе с тем для ряда препаратов нужны зарубежные поставки субстанций, поэтому в РФ принята процедура быстрой адаптации уже имеющихся в реестре фармацевтических субстанций для последующей регистрации, подчеркнул Мурашко.

Министр подчеркнул, что цепочки поставок лекарств до аптек, в частности, от болезни Паркинсона, в настоящее время формируются в России, эту работу планируется завершить в короткий срок.

«По ряду препаратов сейчас еще идет формирование именно цепочки поставки до аптек, в частности по болезни Паркинсона, и я думаю, что в короткий промежуток времени мы сейчас это все закроем и решим эти проблемы, оставшиеся еще на контроле», – сказал он.

Министр отметил, что в РФ уже решена проблема с поставками препаратов от болезней щитовидной железы и бронхиальной астмы, а их дефицит был создан искусственно.

11 апреля издание «Коммерсант» сообщило о том, что в России возник дефицит препаратов с леводопой, необходимых пациентам с болезнью Паркинсона.

gxpnews