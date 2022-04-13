В Краснодарском крае к концу 2022 года построят центр по производству радиофармпрепаратов

В Павловском районе Краснодарского края до конца 2022 года достроят центр по производству радиофармпрепаратов, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Уточняется, что соглашение о реализации проекта подписали еще в 2019 году, объем вложений на данный момент составляет около 1,2 млрд руб.

«Строительство центра по производству радиофармпрепаратов – социально значимый проект, который нужен краю. Его включили в сводный перечень новых инвестиционных проектов. Благодаря этому инвестор получает консультационную поддержку департамента инвестиций и развития МСП края, а также сможет возместить фактически понесенные затраты на создание инженерной, энергетической и коммунальной инфраструктуры», – отметил руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Василий Воробьев.

На сегодняшний день на объекте уже достроили двухэтажное здание. Сейчас здесь проводят внутриплощадочные работы, коммуникации. Завершить проект планируют в конце 2022 года. В результате создадут 30 рабочих мест.

Радиофармпрепараты необходимы для проведения томографии при ранней диагностике онкологических заболеваний. При их производстве на предприятии планируют использовать инновационные для России оборудование и технологии.

gxpnews