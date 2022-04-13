Белорусские фармпредприятия могут заменить европейское сырье для выпуска лекарств на российское

По словам генерального директора управляющей компании холдинга «Белфармпром» Сергея Казакевича, белорусские фармацевтические предприятия могут заменить поставляемое из Европы и Украины сырье российским.

«Мы получили достаточно большой массив информации от российских коллег о производстве сырья и материалов в РФ, которые мы можем использовать для производства своих продуктов. Это касается не только вспомогательных материалов, но и фармацевтических субстанций», – цитирует Казакевича агентство «БелТА».

Как он подчеркнул, один из важных вопросов – это внесение необходимых изменений в регистрационные документы на лекарственные средства.

«Любое изменение каждого компонента требует необходимых изменений, поэтому сегодня в министерстве здравоохранения уже выработаны определенные подходы по активизации процедуры регистрации, которые позволят максимально оперативно вносить изменения по альтернативным производителям, при этом, безусловно, обеспечивая безопасность и качество производимых лекарств», – отметил Сергей Казакевич.

Гендиректор управляющей компании холдинга «Белфармпром» добавил, что в сложившейся ситуации не будет необоснованного роста цен на белорусские лекарства.

«Мы принимаем максимальные меры по экономии на всех этапах производства, оптимизации технологических процессов, по укрупнению объемов закупок и так далее. Безусловно, определенный рост будет, но мы считаем, что он будет незначительным», – резюмировал Казакевич.

gxpnews