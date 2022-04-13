Reckitt Benckiser объявила о передаче российского бизнеса

Reckitt Benckiser Group Plc объявила о начале процесса передачи права собственности на свой российский бизнес. Возможны несколько вариантов: бизнес может быть передан третьей стороне или сотрудникам компании. Фирма владеет брендами «Нурофен», «Гевискон», «Эвитест».

Британский производитель лекарств и бытовой химии Reckitt Benckiser обновил свое заявление по работе в России. Компания решила передать российский бизнес третьей стороне или своим сотрудникам. «Мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить постоянную работу наших сотрудников в любой новой структуре, и обязуемся выплачивать им ежемесячную заработную плату и пособия до конца 2022 года», — говорится в сообщении компании. В России работает 1300 человек.

Ранее Reckitt Benckiser приняла решение приостановить инвестиции в России, включая рекламу и спонсорские контракты.

Компания владеет брендами «Нурофен», «Гевискон», «Эвитест». Также она производит чистящие, косметические средства и средства контрацепции: Vanish, Calgon, Cilit, Strepsils, Veet, Durex и другие.

Ринат Васбеев

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