Bayer и Johnson & Johnson подали иск против китайской компании

Bayer и J&J подали в суд на Shanghai Pharmaceuticals. Компании утверждают, что китайский производитель нарушает патент на метод применения препарата «Ксарелто».

Bayer AG и Johnson & Johnson подали в суд на китайскую компанию Shanghai Pharmaceuticals, пишет Bloomberg Law. Компании утверждают, что дженерики препарата «Ксарелто», выпускаемые подразделением Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., нарушают важный патент, который истекает в 2039 году. Он связан с методом использования препарата, предназначенного для лечения тромбоза и профилактики инсульта и тромбоэмболии.

Bayer лицензирует этот патент у Janssen Pharmaceuticals Inc., подразделения J&J, говорится в иске, поданном в понедельник в Окружной суд США по округу Нью-Джерси. Компании требуют от суда запретить шанхайской Changzhou Pharmaceutical Factory продавать дженериковые версии 10-, 15- и 20-миллиграммовых таблеток «Ксарелто» до истечения срока действия патента.

В конце 2021 года американская Юридическая панель по многоокружным процессам объединила пять патентных исков, поданных Bayer AG и Janssen против дженериков «Ксарелто». Ответчиками выступают Lupine Limited, Reddy’s Laboratories, Taro Pharmaceutical Industries, Teva Pharmaceuticals USA и Viatris.

Janssen, которая продает «Ксарелто» в Соединенных Штатах, и Bayer, занимающаяся продажами препарата по всему миру, обращаются в суд на все компании — производители дженериков сразу после того, как они подают заявки о регистрации в FDA. Такие упреждающие иски о нарушении разрешены в соответствии с Законом Хэтча — Ваксмана.

Николай Соколов

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