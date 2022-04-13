Медведев призвал преодолеть зависимость страны от импорта в фармотрасли

Дмитрий Медведев призвал преодолеть зависимость страны от импорта в фармотрасли. Инициативу нужно распространить как на оборудование, так и на сырье, заявил он. Все это, по словам Медведева, позволит создать систему оперативного реагирования на появление и распространение новых инфекций.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев призвал преодолеть зависимость страны от импорта в фармотрасли. Об этом он сообщил на заседании межведомственной комиссии Совбеза по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций. По его словам, нужно ускорить развитие лабораторной базы для изучения опасных и неизвестных инфекций, преодолеть серьезную зависимость страны от критически важного оборудования, сырья и материалов, а также решить проблему отсутствия кадров и компетенций в сфере разработки и производства современных препаратов. Все это позволит создать систему оперативного реагирования на появление и распространение новых инфекций.

«Результатом этой работы станет возможность быстрее разрабатывать и производить лекарства и вакцины для профилактики и лечения. Причем, что исключительно важно, в необходимом объеме», — отметил он.

О том, что России нужен собственный «мощный щит» в сфере эпидемиологической безопасности, говорил президент в апреле 2021 года. «В случае появления инфекции, такой же опасной, как коронавирус, или, может быть, больше, не дай бог, Россия должна быть готова в течение четырех дней – именно в течение четырех дней – разработать собственные тест-системы и в самое короткое время создать эффективную отечественную вакцину, приступить к ее массовому производству», – заявил тогда президент.

Затем Роспотребнадзор разработал стратегию по совершенствованию работы в сфере безопасности здоровья граждан «Санитарный щит». Проект включает в себя четыре проекта, которые касаются внедрения новых технологий и искусственного интеллекта для мониторинга новых угроз; внедрения новых образовательных программ в системе здравоохранения; развития национальной лабораторной диагностики, а также ускоренного внедрения массового тестирования и вакцинации.

В начале февраля 2022 года вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о реализации проекта «Санитарный щит». По ее словам, уже разработаны семь тестов для диагностики инфекций за 60 минут: на COVID-19, грипп, туберкулез, золотистый стафилококк. Четыре из них уже внедрены. Также создана первая цифровая платформа данных по секвенированию.

Фото: scrf.gov.ru

Артем Косенок

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