BioNTech заключила соглашение по разработке платформ доставки для мРНК-вакцин

BioNTech будет вместе с компанией Matinas BioPharma разрабатывать технологии пероральной доставки мРНК-вакцин.

BioNTech заключила сделку с компанией Matinas BioPharma, пишет FiercePharma. Немецкий производитель будет изучать платформу Matinas по пероральной доставке мРНК-вакцин на основе липидных нанокристаллов.

BioNTech выплатит 2,75 млн долл. за эксклюзивный доступ к платформе Matinas для доставки мРНК-вакцин. Также компания будет финансировать ряд исследовательских расходов нового партнера. Компании ведут переговоры о возможном лицензионном соглашении.

Вакцины от BioNTech используют липидные наночастицы для доставки мРНК в клетки. Они очень хрупкие и для перевозки и хранения требуют задействования сверххолодовые цепи. Также их использование связано с некоторым риском токсических эффектов, что делает препараты не пригодными для длительного использования.

Matinas разрабатывает средства доставки в клетки на основе платформы липидных нанокристаллов. Компания заявляет, что ее платформа может переносить, например, нуклеиновые кислоты, антисмысловые олигонуклеотиды и белки. Matinas утверждает, что стабильность ее технологии позволяет избежать необходимости хранить вакцины при экстремальных температурах в холодовой цепи. Препарат от Pfizer и BioNTech, например, должен храниться при температуре от -90°C до -60°C.

Если платформа липидных нанокристаллов убедительно продемонстрирует возможность хранить мРНК-вакцины при более высоких температурах, поставщикам будет легче доставлять продукты людям в развивающихся странах.

Фото: ©marcuskraussphotography/123RF.COM

Николай Соколов

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