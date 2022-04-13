ФОМС выявил нарушения при списании химиотерапевтических лекарств

Федеральный фонд ОМС (ФОМС) выявил нарушения при списании химиотерапевтических лекарств. Общая сумма сомнительных операций, которые теперь невозможно подтвердить, составила 185,9 млн руб.

ФОМС обнаружил массовые списания химиотерапевтических препаратов без документального подтверждения, несоответствие количества использованных в лечении пациентов и списанных медикаментов, отсутствие обязательной инвентаризации и учета непригодных остатков в 2020 и 2021 годах. Как пишет «МВ», было проведено 33 проверки в 14 регионах России. В результате сумма операций, которые вызвали нарекания проверяющих в рамках именно некорректного списания препаратов, составила 185,9 млн руб.

Так, факты списания химиотерапевтических препаратов «без документального подтверждения» обнаружены в Севастополе (на 77,1 млн руб.), Смоленской (27,3 млн руб.), Калининградской (1,5 млн руб.) областях и Еврейской автономной области (ЕАО) (934,8 тыс. руб.). В ряде медорганизаций производились «списания стоимости медикаментов», приобретенных за счет ОМС, факт использования которых не подтверждается первичными учетными документами. Такие случаи были выявлены в Санкт-Петербурге (на 33,3 млн руб.), Ивановской (34 млн руб.), Рязанской (3,4 млн руб.) областях, Чукотском автономном округе (5,9 млн руб.), республиках Тыва (2,1 млн руб.) и Северная Осетия — Алания (222 тыс. руб.).

Также одним из пунктов в списке нарушений значится несоблюдение схем лечения в круглосуточном и дневном стационарах, а именно выдача пациенту препаратов на руки для самостоятельного приема. Такие факты были выявлены в Красноярском крае (1,029 млрд руб.), Ивановской (142 млн руб.), Томской (220,1 млн руб.), Липецкой (5,1 млн руб.) областях.

Как ранее писал «ФВ», в октябре 2020 года полиция Санкт-Петербурга задержала 16 человек по подозрению в продаже ворованных лекарств для лечения онкологии. Стоимость похищенных за пять лет препаратов превысила 100 млн руб., сообщили в прокуратуре города. По версии следствия, организатор преступной группы Сергей Войтович при участии сотрудников больниц скупал украденные медикаменты и перепродавал их в региональные учреждения здравоохранения в рамках госзакупок. В марте 2022 года по «делу онкологов» начались слушания в судах.

Артем Косенок

Татьяна Бескаравайная

pharmvestnik