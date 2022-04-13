Novartis оспорила решение об аннулировании патента на финголимод в суде

В прошлом году «Профит Медика» добилась аннуляции одного из патентов Novartis, защищающих финголимод. Иностранная компания обратилась в суд и добилась отмены решения Роспатента. Служба должна будет рассмотреть возражение против выдачи патента.

Федеральная служба по интеллектуальной собственности должна будет повторно рассмотреть возражение компании АО «Профит Медика» против выдачи одного из трех патентов Novartis, защищающего финголимод. Решение принял Суд по интеллектуальным правам.

Речь идет о патенте № 2569732 на изобретение под названием «Модуляторы рецептора SIP для лечения рассеянного склероза». Решение об аннулировании патента на основании возражения компании «Профит Медика» Роспатент принял в марте 2021 года. Компания утверждала, что изобретение, охраняемое патентом, не соответствует условиям патентоспособности «промышленная применимость», «новизна» и «изобретательский уровень».

Суд признал решение недействительным. «Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение акционерного общества «Профит Медика» от 04.09.2020 с учетом настоящего решения суда», — говорится в решении суда.

Другие патенты на финголимод

Патент № 2569732 — один из трех патентов Novartis, которые охраняют финголимод. Компании также принадлежит патент № 2617502 с идентичным названием — «Модуляторы рецептора SIP для лечения рассеянного склероза», а также патент № 2358716 под названием «Органические соединения». Последний Роспатент также признал недействительным в декабре прошлого года, удовлетворив возражение иркутской компании «Фармасинтез».

Патент № 2569732 ранее также пытались оспорить «Фармасинтез» и кипрская компания Forianelli trading limited. Представители иностранной компании поясняли, что патенты Novartis № 2569732 и № 2617502 практически идентичны и, по сути, различаются только словесной формулировкой независимых пунктов — один из них защищает «способ» (№ 2617502), а другой – «применение» (№ 2569732).

В Novartis в свою очередь утверждали, что патенты, несмотря на кажущуюся схожесть объектов охраны, имеют свои юридические отличия, закрепленные в законодательстве. Там отметили, что категории «способ» и «применение» можно запатентовать в рамках как одного, так и нескольких патентов, а патентное законодательство «никогда не считало такие изобретения одинаковыми, или идентичными».

Маргарита Грошева

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