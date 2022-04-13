Свердловские производители указали на трудности с поставкой микроэлектроники для медизделий

Свердловские производители медизделий рассказали о сложностях с поставками электронных компонентов для изготовления медоборудования, в частности микросхем, попавших под ограничения со стороны «недружественных» стран. В качестве решения представители медпрома предлагают организовать логистические хабы для оперативных поставок компонентов из Юго-Восточной Азии, а также дать производителям медизделий преференции, аналогичные IT-компаниям. Свердловские производители медизделий рассказали о сложностях с поставками электронных компонентов для изготовления медоборудования, в частности микросхем, попавших под ограничения со стороны «недружественных» стран. В качестве решения представители медпрома предлагают организовать логистические хабы для оперативных поставок компонентов из Юго-Восточной Азии, а также дать производителям медизделий преференции, аналогичные IT-компаниям.

«Проблема в том, что у нас нет отечественной микроэлектроники. Да, есть поставщики микропроцессоров из Юго-Восточной Азии. Но сейчас там паника, потому что из-за изменений логистики сдвигаются сроки исполнения контрактов, а цены на некоторые позиции увеличились до 50 раз. Я думаю, что эта паника пройдет. Но ведь есть необходимость в других компонентах, которых нет даже в Китае. Например, мы делали электроды на базе швейцарских разъемов. Их аналогов нет в мире. Сейчас нам отказали в поставках, и мы пытаемся через Турцию и Казахстан получить эти компоненты», – рассказал гендиректор производителя кардиостимуляторов ЗАО «Вектор – Медицинские системы» Юрий Казанцев.

Заявления об оперативном переходе на отечественные электронные компоненты – это «сказки», считает Казанцев. «Я не вижу, что в России что-то делается в этом направлении», – подчеркнул он.

По словам Андрея Калетина, директора завода «ЭМА», выпускающего хирургические светильники, аппараты физиотерапии и рециркуляторы, компания вынуждена запасать микросхемы на полтора-два месяца вперед.

В качестве возможных решений, озвученных экспертами, – организация логистического центра для оперативной поставки недостающих компонентов из Юго-Восточной Азии по аналогии со спецрейсами для закупки средств индивидуальной защиты в марте-апреле 2020 года. Еще один вариант – приравнять производителей медтехники к IT-компаниям, чтобы они могли получать аналогичные преференции.

В феврале 2022 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, учреждающее гранты до 100 млн рублей на разработку комплектующих для медизделий. Еще два документа упрощают правила предоставления субсидии для предприятий, создающих инновационную продукцию, а также расширяют перечень направлений в области медицины и медоборудования, по которому возможно снизить налоговую нагрузку при проведении НИОКР. Всего на эти цели планировалось выделить 3,6 млрд рублей.

Кроме того, в конце марта 2022 года Правительство РФ упростило порядок внесения изменений в действующие регудостоверения на отечественные медизделия в случае замены сырья, комплектующих, составных и запасных частей или принадлежностей. Согласно новому регламенту, экспертиза качества, эффективности и безопасности будет проходить в течение пяти рабочих дней, а Росздравнадзор будет выдавать заключение в течение семи рабочих дней.

Внесение изменений в действующие регудостоверения регламентировано постановлением Правительства РФ №552 от 1 апреля 2022 года, упрощающим порядок регистрации медизделий, попавших под риск дефектуры.