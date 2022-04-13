«Р-Фарм» зарегистрирует препарат от идиопатического рецидивирующего перикардита

ГК «Р-Фарм» 13 апреля объявила о завершении II и III фазы клинического исследования (КИ) препарата Арцерикс (прежнее название – RPH-104, МНН гофликицепт) среди пациентов с идиопатическим рецидивирующим перикардитом. Предполагается, что результаты КИ станут основой для регистрации препарата по такому показанию. Это не единственное заболевание, по которому «Р-Фарм» проводит КИ лекарственного средства. ГК «Р-Фарм» 13 апреля объявила о завершении II и III фазы клинического исследования (КИ) препарата Арцерикс (прежнее название – RPH-104, МНН гофликицепт) среди пациентов с идиопатическим рецидивирующим перикардитом. Предполагается, что результаты КИ станут основой для регистрации препарата по такому показанию. Это не единственное заболевание, по которому «Р-Фарм» проводит КИ лекарственного средства.

II-III фаза КИ препарата по показанию «идиопатический рецидивирующий перикардит» проходила в России на базе пяти медучреждений с участием 35 пациентов.

В настоящее время продолжается КИ препарата на пациентах с острым инфарктом миокарда. В нем принимают участие 146 пациентов. Разрешение на его проведение компания получила в апреле 2020 года. С 2019 года также ведутся КИ препарата по показанию «колхицин-резистентная семейная средиземноморская лихорадка».

В апреле 2020 года Минздрав РФ одобрил проведение КИ эффективности и безопасности Арцерикса при лечении пациентов с тяжелой формой COVID-19. В марте 2022 года ведомство выдало разрешение на проведение КИ препарата на пациентах, страдающих болезнью Стилла (форма ювенильного ревматоидного артрита).

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) присвоило препарату компании «Р-Фарм» орфанный статус по показанию «синдром Шницлера» (аутовоспалительное заболевание с поздним началом) на фоне отсутствия других препаратов, одобренных американским медрегулятором для лечения этого заболевания.

В апреле 2022 года ГК «Р-Фарм» подписала с научно-исследовательской компанией «Русфармтех» лицензионное соглашение о разработке и коммерциализации противоопухолевого препарата с МНН alofanib, предназначенного для терапии рака желудка и ряда других онкологических заболеваний.