В отдаленных селах Хабаровского края лекарства будут продавать с автопоезда «Здоровье»

Власти Хабаровского края организуют продажу лекарств в отдаленных селах с автопоезда «Здоровье», сообщается на сайте регионального правительства.

Автопоезд «Здоровье» в регионе запустили в феврале 2021 года. Медики посещают районы края для того, чтобы обследовать население. В социальных сетях жители сообщают о сложностях с приобретением лекарств в населенных пунктах.

«Стационарные аптеки во всех населенных пунктах не поставишь. Например, в поселке Хурба мы решили этот вопрос, заключив соглашение с предпринимателем. Но это точечная работа. Сейчас решаем проблему лицензирования ФАПов и амбулаторий, таким образом расширяем сеть. Кроме того, скоро запустим в работу еще два автопоезда «Здоровье». В настоящее время ведется их комплектование. На базе мобильных поликлиник также запустим продажу медикаментов», – заявил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

С начала 2022 года специалисты автопоезда «Здоровье» осмотрели более двух тысяч жителей. Поликлиника на колесах посетила 9 населенных пунктов района имени Лазо. Выездные консультации организовали 12 медицинских работников районной больницы имени Лазо и КДЦ «Вивея». Всего в текущем году в Хабаровский край поступит еще 6 передвижных комплексов, что позволит охватить профилактическими исследованиями еще больше жителей региона. Планируется, что в новых маршрутах автопоезда уже будет возможность приобретать лекарственные препараты.

Как стало известно в начале апреля, все фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) в России получили лицензии и право отпускать лекарства для сельских жителей.

gxpnews