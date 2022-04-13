«Медсинтез» прекратил поставки товаров из Европы

Председатель совета директоров уральского завода «Медсинтез» Александр Петров сообщил, что предприятие прекратило логистические поставки товаров из Европы. В первую очередь ограничение импорта коснется иностранного оборудования. Председатель совета директоров уральского завода «Медсинтез» Александр Петров сообщил, что предприятие прекратило логистические поставки товаров из Европы. В первую очередь ограничение импорта коснется иностранного оборудования.

Петров объяснил, что в настоящее время практически все оборудование, которым пользуется «Медсинтез», производится в Европе. На фоне экономических мер, предпринимаемых западными компаниями в отношении России, «Медсинтез» вынужден искать поставщиков из России и дружественных стран. Целью предприятия является переход к использованию новых реагентов и импортозамещение зарубежной продукции.

В 2022 году, также рассказал Петров, «Медсинтез» запустит собственное производство реагентов для создания фармпрепаратов, что позволит возместить на российском рынке нехватку импортных веществ. Завод планирует наладить производство в том числе фармакопейного ацетонитрила. В настоящее время российские заводы не производят этот реагент.

Помимо этого, «Медсинтез», по словам Александра Петрова, сможет при необходимости закрыть 100% потребности России в лекарствах для терапии сахарного диабета (инсулины) и препаратов, применяемых при ЭКО, а также обеспечить 30% рынка противовирусных препаратов.

В июне 2020 года «Медсинтез» вложил 1,5 млрд рублей в производство медизделий, средств для дезинфекции и лекарств в биотехнопарке в Биробиджане. Ожидается, что в 2030 году на предприятии будет создано до 10 тысяч рабочих мест.

В декабре 2021 года стало известно о планах «Медсинтеза» организовать к 2025 году на территории опережающего социально-экономического развития «Новоуральск» производство пластиковых медицинских изделий для нужд лабораторной диагностики. Объем инвестиций в проект оценивался в 100 млн рублей.