Новосибирская компания локализует индийский гамма-аппарат

Новосибирская компания «Радиационная техника» получила регудостоверение на производство гамма-терапевтического аппарата Bhabhatron-II разработки индийской Panacea Medical Technologies на площадке в Екатеринбурге. Ионизирующий источник на основе Кобальта-60 будет опционально поставляться ПО «Маяк» (входит в структуру ГК «Росатом») или оригинальным поставщиком – BRIT – из Индии. Новосибирская компания «Радиационная техника» получила регудостоверение на производство гамма-терапевтического аппарата Bhabhatron-II разработки индийской Panacea Medical Technologies на площадке в Екатеринбурге. Ионизирующий источник на основе Кобальта-60 будет опционально поставляться ПО «Маяк» (входит в структуру ГК «Росатом») или оригинальным поставщиком – BRIT – из Индии.

Росздравнадзор выдал регудостоверение на аппарат 11 апреля 2022 года. Как следует из досье, «Радиационная техника» будет производить большинство элементов, включая штатив, коллиматор, терапевтический стол, систему управления и лазерных центраторов, видеоконтрольную систему и процессор. Аппарат будет поставляться с источником излучения на основе изотопа Co-60 производства ФГУП «ПО «Маяк» или индийской BRIT, а также системой планирования терапии ISOgray производства DOSIsoft SA.

В качестве адреса производства указана площадка ООО «Радиационная техника» в Екатеринбурге. Vademecum направил запрос в компанию.

Panacea Medical Technologies – индийский разработчик, производитель и поставщик медицинских услуг в области лучевой терапии для лечения онкологических заболеваний. Основан в 1999 году, штаб-квартира располагается в Бангалоре. Компания является единственным производителем оборудования для лучевой терапии в Южной Азии. Аппараты инсталлированы в 90 индийских больницах, а также поставлялись в Малави, Кению, Кыргызстан и Мадагаскар.

В портфеле компании, помимо гамма-аппарата Bhabhatron-II, симулятор радиотерапии Imagin, линейный ускоритель Siddharth-II, cистема лучевой терапии IGRT Bhabhatron-III и цифровой маммограф LIliac. По заверению разработчика, стоимость жизненного цикла оборудования на 50–60% дешевле по сравнению с западными аналогами.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Радиационная техника» зарегистрировано в Новосибирске в 2014 году и принадлежит Татьяне Борисовой. В 2018 году компания заняла 45-е место с показателем 62 млн рублей в рейтинге «ТОП50 поставщиков услуг по ремонту и сервису медоборудования» по версии Аналитического центра Vademecum.

В августе 2020 года Управление Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области признало ООО «Радиационная техника» виновным в антиконкурентном соглашении с «Сибмер» на 89 торгах по ремонту и сервисному обслуживанию радиологического оборудования на общую сумму 260 млн рублей. В ходе расследования выяснилось, что поставщик располагался по одному и тому же адресу в Новосибирске с номинальным конкурентом, использовал общую инфраструктуру при подаче заявок на торгах, имел сотрудников, трудоустроенных одновременно в двух компаниях, а также договорные отношения между юрлицами.

Тогда же ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении ООО «Радиационная техника» по подозрению в картельном сговоре с ООО «Сибмер», АО «НИИТФА», ООО «МСМ» и АО МФ «Радий» по поддержанию цен на 475 торгах на выполнение работ по техническому обслуживанию медицинского радиологического оборудования. Общая сумма контрактов оценивалась в 3 млрд рублей. В мае 2021 года компания была признана виновной в заключении антиконкурентного соглашения.

В 2021 году «Радиационная техника» выручила 82,3 млн рублей, чистая прибыль составила 37,8 млн рублей.

Фото: akipress.org

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