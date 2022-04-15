Президент AbbVie покинул компанию ради работы в инвестиционной фирме Flagship Pioneering

Президент и вице-председатель AbbVie Майкл Северино покинет компанию 31 мая. Он присоединится к инвестиционной фирме Flagship Pioneering.

Вице-председатель и президент AbbVie Майкл Северино покинет компанию ради работы в инвестиционной фирме Flagship Pioneering. FiercePharma пишет, что он сообщил о своем уходе 8 апреля и будет работать до 31 мая.

«Майкл идеально подходит для работы во Flagship, где мы изобретаем, разрабатываем и масштабируем прорывные и улучшающие жизнь инновации», — завил основатель и генеральный директор Flagship Pioneering Нубар Афеян. Flagship занимается поддержкой стартапов, которые внедряют биотехнологические инновации. В частности, компания инвестировала в Moderna.

Северино работал в биофармацевтическом бизнесе более 20 лет, пишет FiercePharma. Он сделал карьеру в крупных компаниях, таких как MSD, Amgen и AbbVie, куда пришел в 2014 году. Изначально он присоединился к AbbVie в качестве исполнительного вице-президента по исследованиям и разработкам и главного научного сотрудника, а затем в 2018 году его повысили до вице-председателя и президента.

На своей последней должности в компании Северино отвечал за развитие бизнеса и корпоративную стратегию, сохраняя при этом общую ответственность за исследования и разработки.

Недавно Flagship наняла двух других руководителей, генерального директора Ancestry.com Марго Георгиадис и руководителя международного отделения солидных опухолей Novartis Мишель Вернер. Бывший комиссар FDA Стивен Хан присоединился к Flagship прошлым летом в качестве генерального директора и руководителя отдела по раннему выявлению рака.

Фото: abbvie.com

Николай Соколов

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