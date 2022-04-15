Минздрав Ставропольского края взыскал 8,4 млн рублей со структуры «Ростеха» за задержки при поставках ИВЛ

Минздрав Ставропольского края взыскал 8,4 млн рублей неустойки с АО «Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в ГК «Ростех») за задержки при поставке аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М». Как следует из материалов дела в суде, 90% из 312 законтрактованных в апреле 2020 года аппаратов, оплаченных авансом на 581 млн рублей, были переданы спустя 8–10 месяцев. Структура «Ростеха» обжаловала решение нижестоящих арбитражных судов, однако 11 апреля Верховный суд отказал в передаче материалов дела для рассмотрения в кассационной инстанции. Минздрав Ставропольского края взыскал 8,4 млн рублей неустойки с АО «Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в ГК «Ростех») за задержки при поставке аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М». Как следует из материалов дела в суде, 90% из 312 законтрактованных в апреле 2020 года аппаратов, оплаченных авансом на 581 млн рублей, были переданы спустя 8–10 месяцев. Структура «Ростеха» обжаловала решение нижестоящих арбитражных судов, однако 11 апреля Верховный суд отказал в передаче материалов дела для рассмотрения в кассационной инстанции.

Региональный Минздрав заключил контракт на поставку 312 аппаратов ИВЛ с АО «КРЭТ» в конце апреля 2020 года. Ведомство перечислило аванс в размере 580,9 млн рублей, первая партия в количестве 10 аппаратов была отгружена 4 мая 2020 года. Однако следующей серии поставок Минздрав не дождался и в октябре 2020 года обратился в Арбитражный суд Ставропольского края с требованием о расторжении контракта, возврате аванса, взыскании штрафа, пени и процентов за пользование средствами. Как отмечалось в иске, «попытка урегулирования спора во внесудебном порядке не привела к положительному результату».

Пока дело рассматривалось в суде первой инстанции, КРЭТ передал новую партию из 35 аппаратов в декабре 2020 года, а в феврале 2021 года – оставшиеся 247 единиц медоборудования. В результате исковые требования Минздрава Ставропольского края были скорректированы до взыскания неустойки за срыв сроков поставки ИВЛ (в размере 10,3 млн рублей) с 21 сентября 2020 года по 3 февраля 2021 года.

В марте 2021 года суд частично удовлетворил иск краевого Минздрава, обязав КРЭТ выплатить неустойку в размере 8,44 млн рублей – за срыв сроков поставки по 6 января 2021 года. КРЭТ оспорил решение в апелляционной инстанции, а затем в кассации.

Представители КРЭТ в ходе обжалования утверждали, что задержка произошла в связи с приостановкой Росздравнадзором эксплуатации аппаратов ИВЛ «Авента-М» и отзыва регистрационного удостоверения. Также они ссылались на действия неопределимой силы, освобождающей от исполнения условия контракта, однако суд отказал в правомочности аргумента.

В начале апреля 2022 года Верховный суд отказал в передаче дела для рассмотрения в судебной коллегии по экономическим спорам, оставив решение первой инстанции в силе.

В марте 2020 года Правительство РФ назначило КРЭТ единственным поставщиком 6,7 тысячи аппаратов ИВЛ и ЭКМО стоимостью около 7,5 млрд рублей. По состоянию на апрель 2020 года благодаря контрактам с региональными минздравами объем заказов только аппаратов ИВЛ у «Ростеха» превысил 14 млрд рублей.

В мае 2020 года после пожаров в клиниках Москвы и Санкт-Петербурга Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М». В июле их обращение было восстановлено, но только после предварительной проверки заводом-производителем, причем регулятор не обнаружил связи между возгоранием и аппаратами, но выдал предписание об устранении нарушений при производстве медтехники. В сентябре и октябре 2020 года производитель ИВЛ – Уральский приборостроительный завод – получил штраф на общую сумму 600 тысяч рублей за несоответствие аппаратов технической документации и недостаточное проведение испытаний.

В ноябре 2020 года КРЭТ обещал поставить аппараты ИВЛ по заключенным госконтрактам до конца месяца. По словам заместителя генерального директора КРЭТ Владимира Зверева, по состоянию на начало ноября 2020 года заказчикам отгружено 9 110 аппаратов ИВЛ «Авента-М», из которых 5 416 – по централизованному контракту с Минпромторгом РФ и свыше 4,2 тысячи – по контрактам с регионами.

В КРЭТ тогда отмечали, что были допущены «незначительные нарушения сроков» по некоторым контрактам из-за временного запрета на оборот, но с большинством регионов контракты «были выполнены в полном объеме».