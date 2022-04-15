Вакцину от коронавируса для животных «Карнивак-Ков» запатентовали в России

Подведомственный Россельхознадзору ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ») запатентовал в России вакцину для животных от коронавирусной инфекции «Карнивак-Ков».

«Подведомственным Россельхознадзору ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» ФГБУ «ВНИИЗЖ» получен патент Российской Федерации на «Вакцину против коронавирусной инфекции (COVID-19) у плотоядных животных сорбированную инактивированную» «Карнивак-Ков». Препарат содержит инактивированный вирус SARS-CoV-2 штамм «вариант В», полученный в перевиваемой культуре клеток Vero. Средство представляет собой суспензию для инъекций, содержащую инактивированные цельные вирионы вируса SARS-CoV-2 и гидроокись алюминия в эффективных соотношениях», – гласит сообщение Россельхознадзора.

В ведомстве отметили, что препарат обладает высокой иммуногенностью и способен обеспечить эффективную защиту от гомологичного возбудителя инфекции плотоядных животных.

Продолжается активный процесс регистрации препарата за рубежом в связи с повышенным спросом на вакцину «Карнивак-Ков» в других странах. ФГБУ «ВНИИЗЖ» подана заявка на внесение изменений в документы регистрационного досье на увеличение срока годности препарата с 6 до 12 месяцев. Увеличение срока годности позволит упростить процедуру регистрации вакцины за рубежом.

На текущий момент процесс регистрации вакцины осуществляется в Иордании, Тайване, Египте, Корее, Турции, Таиланде, Мексике. На завершающем этапе процедура регистрации в Южной Кореи и Узбекистане. Болгария сообщила, что заинтересована в поставке порядка 2 млн доз российской вакцины. Проведены переговоры и намечены перспективы работы в этом направлении со странами Латинской Америки – Бразилией, Никарагуа, Кубой, Перу, Венесуэлой, Аргентиной.

gxpnews