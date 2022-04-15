Развивающиеся страны отказались от десятков миллионов доз вакцины AstraZeneca

Страны с низким уровнем доходов населения отказались от десятков миллионов доз вакцины AstraZeneca против COVID-19, которые должны были быть им предоставлены в рамках глобальной программы COVAX, сообщает Reuters со ссылкой на документы.

COVAX — крупнейшая в мире программа обмена вакцинами против COVID-19. На сегодняшний с ее помощью было доставлено 1,4 млрд доз препаратов в 144 страны. Программа совместно управляется Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и альянса по вакцинам Gavi.

Стремясь ускорить темпы вакцинации в более бедных странах, организаторы COVAX планировали отправить более 200 млн доз в 61 страну, в число которых входили большинство африканских государств, до сентября. Но, согласно документу COVAX от 11 апреля и опубликованному на этой неделе ВОЗ, лишь небольшая часть препаратов была от AstraZeneca.

Представитель Gavi, выступая от имени COVAX, сказал, что несколько стран «указали о предпочтениях в отношении сроков годности, которые не могут быть удовлетворены с учетом свойств вакцины AstraZeneca», и поэтому им были выделены другие вакцины других производителей. Власти развивающихся стран предпочли препараты производства Johnson&Johnson, Pfizer и Moderna, говорится в документе.

За первые шесть месяцев 2022 года развивающиеся страны запросили лишь около полумиллиона доз вакцины AstraZeneca Covisield, произведенной Индийским институтом сывороток. Кроме того, они запросили около 16 млн доз вакцины AstraZeneca Vaxzevria, произведенной в Европе.

Запросы на инъекции J&J и Pfizer были намного выше — 70 млн доз и 40 млн доз соответственно.

gxpnews