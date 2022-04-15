Голикова назвала временным отсутствие зарубежных лекарств на российском рынке

По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, отсутствие ряда зарубежных лекарственных препаратов на фармацевтическом рынке России временное. Об этом она заявила представителям СМИ.

«Работа по вопросам дефектуры – временного отсутствия на рынке в связи с логистическими сложностями тех или иных продуктов – имеет чрезвычайное значение. Чтобы не зависеть от этого, мы вместе с коллегами из Минпромторга, Минздрава и регионов отрабатываем полностью группы лекарственных препаратов, медицинских изделий, которые можно воспроизвести, произвести на территории РФ», – цитирует Голикову ТАСС.

Как она подчеркнула, работа по импортозамещению в России ведется на перспективу 2023-2024 годов.

«Тот набор мероприятий, который мы приняли в поддержку наших производителей, существенно упрощает процедуру регистрации, дает преференции при регистрации цены на препарат», – сказала Татьяна Голикова.

Вице-премьер заявила, что в России не будет дефицита лекарств и перебоев с их поставками.

«Мы все вместе рассчитываем, что наши люди не будут испытывать какой-то нужды и перебоев в лекарственных препаратах. Считаем, что то, что произошло, было временными трудностями, которые сейчас уже практически преодолены», – резюмировала Голикова.

gxpnews