Выручка «Нанолек» в 2021 году выросла на 57% до 19,5 млрд рублей

В биофармацевтической компании «Нанолек» подвели финансовые итоги 2021 года: выручка составила 19,5 миллиарда рублей. По сравнению с 2020 годом она выросла на 57%. Как отметили в пресс-службе компании, главным драйвером резкого роста стал не ковид.

Второй год подряд «Нанолек» демонстрирует «стремительный» рост. В 2020 году выручка составила 12,4 миллиарда рублей (+70% по сравнению с 2019 годом). В 2021 году компания произвела более 30 миллионов упаковок препаратов, годовая выручка достигла 19,5 миллиарда рублей – + 57%, если сравнить с 2020 годом.

«Несмотря на то, что название компании в 2021 году часто звучало в связи с вакциной «КовиВак», которую в декабре начали производить на заводе «Нанолек» в Кировской области по заказу разработчика – Центра имени Чумакова, главным драйвером роста компании стал не ковид. Свою лепту внес «Ковидолек», показав существенный рост продаж, но в целом препараты, связанные с лечением ковида, принесли менее 20% выручки», – говорится в сообщении пресс-службы компании.

Ключевая часть годового оборота в 2021 году пришлась на производство препаратов из основного портфеля. По жидким лекарственным формам – за счет педиатрических вакцин, «Полимилекс» и «Пентаксим». По твердым лекарственным формам (таблеткам) существенная доля роста была обеспечена за счет производства рекордного количества препарата «Конкор», который применяется при ишемической болезни сердца и сердечной недостаточности.

В 2021 году компания подписала соглашение с Санофи о производстве вакцины от менингококка «Менактра», что является важной вехой формирования педиатрического портфеля компании. Уже в конце февраля 2022 года выпустили первую серию «Менактры» на заводе в Кировской области.

Благодаря «Нанолек» в прошлом году на российском рынке появились два новых препарата: низкомолекулярный гепарин для профилактики тромбоэмболии – «Цибор» и препарат для лечения мантийно-клеточной лимфомы – «Брукинза». Оригинальные специализированные препараты, такие как «Брукинза», «Хантераза», «Цибор», а также сорбционные колонки «Эфферон» компания считает точками роста.

На развитие в 2021 году выделили 1,5 миллиарда рублей (+70% к прошлому году). Из них около 0,7 миллиарда рублей направили на развитие портфеля компании, в том числе на клинические исследования первой отечественной вакцины от ВПЧ (папилломавируса) – совместной разработки «Нанолек» и «Комбиотех». Компания также продолжила ежегодную модернизацию завода в Кировской области, в том числе в декабре открылась новая биохимическая лаборатория площадью более 140 квадратных метров, «оснащенная по последнему слову техники».

«Пандемия мобилизировала всю фарминдустрию: мы научились прыгать выше головы. На днях вышли годовые результаты по большой фарме: все глобальные компании из топ-20 показывают рост, от 2 до 97% за 2021 год. Хотя до их абсолютных цифр нам еще далеко, в России будет похожая динамика, и мы тому отличный пример. «Нанолек», которая в течение 10 лет наращивала компетенции и многому научилась через партнерские проекты с глобальными игроками большой фармы, в начале 2021 года приняла новую стратегию на следующие пять лет, и рост нашего годового оборота + 57% – результат четкого направления, которые мы сами себе задали год назад. Сложная ситуация в российской экономике, связанная с санкциями, вероятно, отразится и на нашей компании. Мы ждем решения наших международных партнеров по ранее намеченным инвестиционным проектам, которые они сейчас пересматривают. Но в основном наши планы остаются в силе, даже несмотря на рост ключевой ставки до 17%. Мы движемся согласно принятой год назад стратегии: усиливаем линию импортозамещения и продолжаем инвестировать в биотехнологическое производство полного цикла на заводе в Кировской области, включая наработку субстанций для вакцин. Всего мы выделим на это до 5 миллиарда рублей в течение ближайших трех лет», – заявил президент «Нанолек» Владимир Христенко.

gxpnews