Россияне в марте потратили на лекарства более 134 миллиардов рублей

В марте текущего года россияне потратили на лекарства более 134 миллиардов рублей – в 2,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы цифровой маркировки «Честный знак»).

«По данным системы цифровой маркировки «Честный знак», в марте этого года россияне потратили на лекарства более 134 миллиардов рублей. По сравнению с аналогичным периодом в 2021 году траты увеличились на 160%», – отметили в ЦРПТ.

По словам гендиректора ЦРПТ Реваза Юсупова, объем продаж лекарств увеличился и в натуральном выражении: в марте 2021 года продали более 215 миллионов упаковок препаратов, а в марте 2022 года – более 427 миллионов упаковок. За год спрос на лекарства вырос на 98,2%. Как подчеркнул Юсупов, согласно анализу данных цифровой маркировки, необходимые препараты есть, сформирован запас важных лекарств.

В марте наибольшим спросом пользовались: ксилометазолин (продано 18 миллионов упаковок, спрос вырос на 34%), бисопролол (8,8 миллиона упаковок, спрос вырос в 3,1 раза), ибупрофен (8,7 миллиона упаковок, +83%), панкреатин (6,3 миллиона упаковок, рост спроса в 2,2 раза), нимесулид (3,8 миллиона упаковок, +88%), диклофенак (4,1 миллиона упаковок, +74%), омепразол (8,4 миллиона упаковок, +92%), парацетамол (6,2 миллиона упаковок, +64%), активированный уголь (3,9 миллиона упаковок, рост спроса в 2,3 раза) и лоперамид (2,6 миллиона упаковок, рост спроса в 2,2 раза).

Росстат ранее отчитался о росте цен на лекарства в марте на 15,3%.

gxpnews