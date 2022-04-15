Минздрав запустит пилотный проект по учету электронных рецептов на препараты

Минздрав РФ представил на общественное осуждение проект эксперимента по выработке подходов к формированию, учету, мониторингу назначений и отпуска лекарств посредством информационной системы медицинских назначений. Предполагается, что при поддержке Минцифры эксперимент пройдет с 1 июля 2022 года по 1 мая 2023 года в четырех регионах России, при положительных результатах проект распространят на все субъекты. Минздрав РФ представил на общественное осуждение проект эксперимента по выработке подходов к формированию, учету, мониторингу назначений и отпуска лекарств посредством информационной системы медицинских назначений. Предполагается, что при поддержке Минцифры эксперимент пройдет с 1 июля 2022 года по 1 мая 2023 года в четырех регионах России, при положительных результатах проект распространят на все субъекты.

Провести пилотный проект планируется в Московской и Белгородской областях, а также в республиках Татарстан и Башкортастан. Оператором проекта станет дочерняя компания ЦРПТ – «Цифроздрав».

Поставщиками информации в систему станут государственные медицинские и фармацевтические организации и органы государственной власти регионов РФ в сфере охраны здоровья. В заявительном порядке в эксперименте также смогут принять участие частные медицинские и фармацевтические компании.

Данные из информсистемы будут доступны Минздраву и Минцифры РФ, Росздравнадзору и его территориальным органам, участникам эксперимента и гражданам, также принимающим в нем участие.

В пояснительной записке к проекту говорится, что в настоящее время система электронных рецептов внедрена в 33 регионах РФ. За время ее применения субъектами удалось выявить ряд сложностей, в том числе – фрагментарность информации о врачебных назначениях на уровне государственных информационных систем в сфере здравоохранения и невозможность их агрегации на федеральном уровне. Эти проблемы и предложено решить запуском информсистемы.

Положение о создании единого реестра назначений лекарств с использованием ЕГИСЗ в 2021 году было прописано в законопроекте о дистанционной торговле рецептурными препаратами.