Минздрав запустит пилотный проект по учету электронных рецептов на препараты

Провести пилотный проект планируется в Московской и Белгородской областях, а также в республиках Татарстан и Башкортастан. Оператором проекта станет дочерняя компания ЦРПТ – «Цифроздрав».
Поставщиками информации в систему станут государственные медицинские и фармацевтические организации и органы государственной власти регионов РФ в сфере охраны здоровья. В заявительном порядке в эксперименте также смогут принять участие частные медицинские и фармацевтические компании.
Данные из информсистемы будут доступны Минздраву и Минцифры РФ, Росздравнадзору и его территориальным органам, участникам эксперимента и гражданам, также принимающим в нем участие.
В пояснительной записке к проекту говорится, что в настоящее время система электронных рецептов внедрена в 33 регионах РФ. За время ее применения субъектами удалось выявить ряд сложностей, в том числе – фрагментарность информации о врачебных назначениях на уровне государственных информационных систем в сфере здравоохранения и невозможность их агрегации на федеральном уровне. Эти проблемы и предложено решить запуском информсистемы.
Положение о создании единого реестра назначений лекарств с использованием ЕГИСЗ в 2021 году было прописано в законопроекте о дистанционной торговле рецептурными препаратами.
Фото: pulmonologi.ru