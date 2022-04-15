«Ростех» за 5 млрд рублей построит в Сургуте Центр высоких биомедицинских технологий

Компания «Швабе-Москва» (входит в ГК «Ростех») заключила контракт на строительство Центра высоких биомедицинских технологий (ЦВБМТ) в Сургуте. Структура госкорпорации стала единственным участником конкурса на возведение исследовательского центра. Начальная максимальная цена контракта – 4,727 млрд рублей. Компания «Швабе-Москва» (входит в ГК «Ростех») заключила контракт на строительство Центра высоких биомедицинских технологий (ЦВБМТ) в Сургуте. Структура госкорпорации стала единственным участником конкурса на возведение исследовательского центра. Начальная максимальная цена контракта – 4,727 млрд рублей.

Контракт был заключен по итогам конкурса Фонда научно-технологического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, состоявшегося в марте 2022 года. Условия контракта предполагают строительство и оснащение комплекса лабораторий ЦВБМТ в Сургуте.

Здание площадью около 5 тысяч кв. м будет представлять из себя шесть взаимосвязанных блоков. В его структуру войдут лаборатории молекулярно-генетических методов исследования, клеточных, микрофлюидных технологий, лаборатории масс-спектрометрии, биоинформатики и биобанк.

Предполагается, что ЦВБМТ станет опорным учреждением для развития «5П» персонифицированной медицины. На базе центра будет организована диагностика орфанных заболеваний, внедрение неинвазивного перинатального скрининга, а также проведение исследований по выявлению доклинических признаков сердечно-сосудистых, нейродегенеративных и онкологических заболеваний на основе расшифровки генома и экзома, микрофлюидных и персонифицированных подходов к таргетной терапии.

Кроме того, запланировано проведение исследований генома и экзома жителей арктической и субарктической территории «с целью изучения влияния экстремальных климатических факторов этой зоны, особенностей питания и обмена веществ на заболеваемость», а также разработка принципов превентивной коррекции заболеваний.

Помимо научной деятельности, в ЦВБМТ будут разрабатывать программы дополнительного профессионального образования по различным медицинским специальностям, а также создавать сетевые образовательные программы в сотрудничестве с Московской высшей школой экономики, Ленинградским институтом точной механики и оптики и Новосибирским государственным университетом.

Создание Центра высоких биомедицинских технологий ведется по федеральной программе развития генетических технологий на 2019–2027 годы. Проект предполагает создание центров геномных исследований, развитие технологий генетического редактирования, создание научно-технологических заделов для медицины, совершенствование системы предупреждения чрезвычайных ситуаций биологического характера и контроля в этой области, а также другие мероприятия.

Изначально программа была рассчитана на 2019–2027 годы, до этого времени на реализацию проекта планировалось направить 127 млрд рублей, 115 млрд из которых – бюджетные средства. В конце марта 2022 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству продлить программу до 2030 года.

Фото: Фонд научно-технологического развития ХМАО-Югры

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