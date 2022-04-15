Правительство предложило расширить возможности производителей лекарств из плазмы крови

Правительство внесло в Госдуму законопроект о расширении возможностей производителей лекарств из плазмы крови. Российские фармкомпании, использующие ее для производства ЖНВЛП, перестанут зависеть от импортного сырья.

Правительство внесло в Госдуму законопроект о расширении возможностей производителей лекарств из плазмы крови. Российские фармацевтические компании, использующие ее для производства ЖНВЛП, перестанут зависеть от импортного сырья, сообщили в правительстве.

Поправки в ранее принятые федеральные законы позволят направлять донорскую плазму непосредственно на фармацевтические заводы. Отечественные производители станут быстрее получать нужные компоненты, смогут нарастить мощности и обеспечить граждан необходимыми препаратами, говорится в сообщении.

Правила передачи донорской крови и ее компонентов производителям лекарств будут установлены отдельным нормативным актом правительства. Законопроект также запрещает вывоз донорской крови, ее компонентов и плазмы, полученной в России, за пределы страны. Исключение — для случаев, связанных с гуманитарной помощью.

«Сегодня на основе плазмы создаются специальные лекарства, которые помогают спасти жизни и в том числе повышают иммунитет. Поэтому важно, чтобы у производителей было все необходимое для их изготовления», — отметил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства.

Он также добавил, что обеспечение выпуска препаратов крови в стране является одной из задач Стратегии развития здравоохранения, утвержденной президентом.

13 апреля в России предложили создать программу импортозамещения препаратов. С инициативой выступили участники заседания рабочей группы по вопросам развития научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере производства лекарственных и профилактических препаратов. Деятельность программы планируют координировать Минобрнауки, Минздрав и Минпромторг.

Артем Косенок

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