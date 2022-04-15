GSK приобрела Sierra Oncology за 1,9 млн долларов

Британская компания GlaxoSmithKline заключила соглашение о покупке американского разработчика лекарств Sierra Oncology, пишет Reuters. Сумма сделки составит 1,9 млн долл.

Sierra получит 55 долл. за акцию. Это на 39% выше их цены на момент закрытия торгов во вторник и примерно на две трети больше, чем средневзвешенная цена за последние 30 дней торгов.

Сделка будет завершена в третьем квартале и дополнит онкологический портфель GSK. В июне прошлого года GSK заключила сделку с iTeos Therapeutics за 2 млрд долл. Соглашение включает совместную разработку и продажу противоопухолевого моноклонального антитела EOS-448.

Sierra планирует подать заявку на регистрацию в США своего экспериментального препарата momelotinib, который разрабатывался для лечения пациентов с анемией и раком костного мозга, называемым миелофиброзом, во втором квартале этого года.

Результаты последних клинических испытаний средства в январе показали, что оно успешно борется с симптомами заболевания и снижает зависимость пациентов от переливаний крови.

Reuters пишет, что за последний год GSK потерпела несколько неудач в ходе испытаний противоопухолевых препаратов bintrafusp alfa и feladilimab, которые имели шансы на хорошие продажи.

В конце 2027 года компания также потеряет исключительные патентные права на лекарство от ВИЧ долутегравир, годовой объем продаж которого составляет около 3,9 млрд долл.

Николай Соколов

pharmvestnik