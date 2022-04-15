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«Круг добра» одобрил шесть препаратов для лечения тяжелобольных детей

Эксперты «Круга добра» одобрили шесть препаратов для лечения тяжелобольных детей. Всего в перечне теперь 45 лекарственных средств.

Фонд помощи детям с редкими заболеваниями «Круг добра» расширил перечень лекарственных препаратов для оказания помощи детям. В него вошли шесть новых ЛС, всего в список теперь включены 45 препаратов. Экспертный совет фонда принял соответствующее решение 11 апреля.

В список вошли:

  1. паловаротен;
  2. мараликсибат;
  3. элапегадемаза;
  4. вилтоларсен;
  5. голодирсен;
  6. этеплирсен.

Артем Косенок
pharmvestnik

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15 апреля, 2022 | Просмотров: 64