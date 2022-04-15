«Круг добра» одобрил шесть препаратов для лечения тяжелобольных детей

Эксперты «Круга добра» одобрили шесть препаратов для лечения тяжелобольных детей. Всего в перечне теперь 45 лекарственных средств.
Фонд помощи детям с редкими заболеваниями «Круг добра» расширил перечень лекарственных препаратов для оказания помощи детям. В него вошли шесть новых ЛС, всего в список теперь включены 45 препаратов. Экспертный совет фонда принял соответствующее решение 11 апреля.
В список вошли:
- паловаротен;
- мараликсибат;
- элапегадемаза;
- вилтоларсен;
- голодирсен;
- этеплирсен.