GSK приобрела Sierra Oncology за 1,9 млн долларов » «Круг добра» одобрил шесть препаратов для лечения тяжелобольных детей Эксперты «Круга добра» одобрили шесть препаратов для лечения тяжелобольных детей. Всего в перечне теперь 45 лекарственных средств. Фонд помощи детям с редкими заболеваниями «Круг добра» расширил перечень лекарственных препаратов для оказания помощи детям. В него вошли шесть новых ЛС, всего в список теперь включены 45 препаратов. Экспертный совет фонда принял соответствующее решение 11 апреля. В список вошли: паловаротен; мараликсибат; элапегадемаза; вилтоларсен; голодирсен; этеплирсен. Артем Косенок

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