ЦРПТ зафиксировал рост спроса на лекарственные препараты

Жители России в марте потратили на лекарственные препараты более 134 млрд рублей, что на 160% больше, чем в марте прошлого года. Об этом сообщили ТАСС в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов отметил, что объем продаж лекарств вырос и в натуральном выражении. Если в марте 2021 года было продано более 215 млн упаковок препаратов, то в марте текущего года — более 427 млн упаковок. Таким образом, спрос на лекарства вырос за год на 98,2%. При этом анализ данных цифровой маркировки подтверждает, что необходимые препараты есть, запас важных лекарств сформирован, подчеркнул он.

Наибольшим спросом в марте пользовались: ксилометазолин (продано 18 млн упаковок, спрос вырос на 34%), бисопролол (8,8 млн упаковок, спрос вырос в 3,1 раза), ибупрофен (8,7 млн упаковок, +83%), панкреатин (6,3 млн упаковок, рост спроса в 2,2 раза), нимесулид (3,8 млн упаковок, +88%), диклофенак (4,1 млн упаковок, +74%), омепразол (8,4 млн упаковок, +92%), парацетамол (6,2 млн упаковок, +64%), активированный уголь (3,9 млн упаковок, рост спроса в 2,3 раза) и лоперамид (2,6 млн упаковок, рост спроса в 2,2 раза).

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