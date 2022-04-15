В России будет создана программа импортозамещения медицинских препаратов

Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков обсудил с руководителями научных институтов и университетов производство медикаментов в условиях санкций. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Как заявил глава Минобрнауки, у России имеются большие заделы в медицинской науке, при этом сейчас нет запрета на поставки медикаментов из недружественных стран.

«Однако необходимы превентивные меры, чтобы исключить возможность потенциального дефицита лекарственных средств. Многие отечественные институты имеют успешный опыт фармразработок, которые стали значимыми медицинскими продуктами», – сказал Валерий Фальков.

Ученые подтвердили готовность создавать лекарства в случае образования дефицита и предложили разработать единую программу импортозамещения медицинских препаратов. Координировать ее могло бы Минобрнауки совместно с Минздравом и Минпромторгом, отметили в пресс-службе.

Кабмин продолжает работать над усовершенствованием государственного контроля в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами. С 1 июля 2022 года информацию о применении таких веществ будут публиковать в открытых источниках. Она станет доступной для граждан, бизнеса, экологов, аграриев и экспертов.

gxpnews