В России предложили создать программу импортозамещения лекарственных средств

В России предложили создать программу импортозамещения препаратов. Ее деятельность планируют координировать Минобрнауки, Минздрав и Минпромторг.

В России предложили создать программу импортозамещения медицинских препаратов. С такой инициативой выступили участники заседания рабочей группы по вопросам развития научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере производства лекарственных и профилактических препаратов. Участие во встрече под председательством главы Минобрнауки Валерия Фалькова приняли руководители научных институтов и университетов, занимающихся научными разработками и подготовкой кадров в области медицины, фармацевтики, химии и биологии.

По словам министра, сейчас нет запрета на поставки медикаментов из недружественных стран. Однако необходимы превентивные меры, чтобы исключить возможность потенциального дефицита лекарств.

«Многие отечественные институты имеют успешный опыт фармразработок, которые стали значимыми медицинскими продуктами. В текущей ситуации в условиях санкционного давления необходима уверенная кооперация между органами власти, научными институтами и реальным сектором экономики, чтобы быстро претворять в жизнь результаты научных исследований», — отметил Фальков.

По мнению участников встречи, в сложившейся ситуации для ускорения разработок необходим централизованный квалифицированный заказчик, который будет ставить конкретную задачу, например, создание нового бактериального или противовирусного средства и других препаратов, а НИИ в рамках консорциумов, организованных по территориальному принципу, возьмут на себя фармацевтические разработки.

Эксперты прогнозируют, что в среднесрочной перспективе произойдет существенное переформатирование работы в области медицины на площадках как Минздрава, так и Минобрнауки России с движением в сторону клеточных продуктов, индивидуальных фармакологических препаратов, особенно в области онкогематологии, ревматологии и других.

Накануне зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призвал преодолеть зависимость страны от импорта в фармотрасли. По его словам, это позволит создать систему оперативного реагирования на появление и распространение новых инфекций.

Артем Косенок

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