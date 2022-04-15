Названы победители «Платиновой унции XXII»

Номинанты и победители «Платиновой унции» были определены представителями научной общественности, авторитетными изданиями рынка фармакологии, генеральными директорами фармацевтических компаний. При этом топ-менеджеры компаний не могли голосовать за свою компанию, препарат или проект.

«Вектор года»

В подноминации «Динамика года» — «Компания года по поставкам в государственный сектор» победу одержал НИИЭМ им.Н.Ф. Гамалеи РАМН.

В подноминации «Динамика года» — «Препарат года в государственном секторе» победила компания «БиогенАйдек лимитед» — «Спинраза».

В подноминации «Динамика года» — «Компания года по поставкам в комерсческий сектор» победила компания Bayer.

В подноминации «Динамика года» — «Препарат года в розничном сегменте» победу одержала компания Pfizer с препаратом «Эликвис».

Специальную номинацию «За развитие отечественного сегмента НПВС» получил «Фармасинтез» (препарат «Эторелекс»).

В подноминации «Лонч года» победу одержал препарат «Илсира» («Биокад»).

В подноминации «Проект года» — «Бизнес-проект» победу одержала компания «Такеда Фармасьютикалс» — Инвестиционный проект по локализации производства инновационных и орфанных препаратов на территории России.

В подноминации «Динамика года» — «Социальный проект» победу одержала компания «АстраЗенека Фармасьютикалз» — «Искусственный интеллект в диагностике рака».

В подноминации «Динамика года» — «Digital-проект» победили две компании: Pharma & Medical Recruitment с проектом Pharma & Medical Recruitment и ООО «АСофт XXI» с проектом AptekaMos.ru.

Специальную номинацию «За активный рост и развитие конкуренции в сегменте госзакупок» получила компания «Джи Ди Пи».

«Препарат года»

В подноминации «Рецептурный препарат» победу одержал ЛП «Ксарелто» компании Bayer.

В подноминации «Безрецептурный препарат» победил ЛП «Аквадетрим» компании «Акрихин».

«Сделка года»

В номинации «Сделка года» победу одержала сделка о приобретении АО НПК «Катрен» контрольной доли АС «Эркафарм».

Специальную номинацию «За инновационный подход в поддержании здоровья, профилактике и восстановлению организма в условиях пандемии» получила компания «Мьюз Медиа».

«Компания года»

В подноминации «Аптечная сеть года» победу одержала компания «Ригла»/ «Будь здоров»/ «Живика».

В подноминации «E-commerce» победила компания «Аптека.ру».

В подноминации «Дистрибьютор лекарственных средств» победу одержала компания «Пульс».

В номинации «Компания года», подноминации «Производитель лекарственных средств» победу одержала компания «Фармстандарт».

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