В марте не состоялись аукционы по закупке лекарств на 26,2 млрд рублей

В марте 2022 года не состоялись 36% объявленных государственных конкурсов на приобретение лекарств на общую сумму 26,2 млрд рублей. Сложности возникли в том числе с закупкой вакцин для Нацкалендаря профилактических прививок (НКПП), иммуноглобулина, применяемого при первичном иммунодефиците, а также онкологических и ревматологических препаратов. На участие в аукционах либо не было подано заявок, либо они не соответствовали условиям. В марте 2022 года не состоялись 36% объявленных государственных конкурсов на приобретение лекарств на общую сумму 26,2 млрд рублей. Сложности возникли в том числе с закупкой вакцин для Нацкалендаря профилактических прививок (НКПП), иммуноглобулина, применяемого при первичном иммунодефиците, а также онкологических и ревматологических препаратов. На участие в аукционах либо не было подано заявок, либо они не соответствовали условиям.

Количество несостоявшихся аукционов оказалось на 40% больше, чем в марте 2021 года.

По подсчетам Headway Company, большая часть несостоявшихся конкурсов пришлась на долю ФКУ «Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан» Минздрава РФ. Учреждение не смогло закупить вакцины Превенар-13 от Pfizer для профилактики пневмококковой инфекции и Пентаксим от Sanofi для профилактики пяти заболеваний – дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и болезней, вызванных гемофильной палочкой. Общая стоимость несостоявшихся аукционов по этим препаратам составила 7,68 млрд рублей. При этом начальные цены на вакцины не изменились по сравнению с прошлым годом (они составили 1,4 тысячи рублей и 1,13 тысячи рублей за единицу).

Вакцину от Pfizer ранее поставлял «Петровакс», от Sanofi – «Фармимэкс». Представители «Фармимэкс» сообщили изданию «Коммерсантъ», что не участвовали в аукционах из-за отсутствия предложений от производителя. В «Петроваксе» воздержались от комментариев.

По данным Росздравнадзора, несмотря на несостоявшиеся аукционы, вакцина Пентаксим вводилась в гражданский оборот в марте и апреле текущего года. С 25 марта в оборот введено более 366 тысяч упаковок препарата, планируется ввести еще 200 тысяч.

Объем сорванных контрактов по иммуноглобулину, применяемому при первичном иммунодефиците, по данным Headway Company, составил более 1 млрд рублей.

Дефицит этого препарата наблюдается в России с 2019 года. Тогда объем госзакупок препарата составил 5,2 млрд рублей, а объем несостоявшихся тендеров – 825,2 млн рублей. В 2020 году были сорваны аукционы на 2,8 млрд рублей при объеме закупок на 4,6 млрд рублей. По итогам трех кварталов 2021 года госклиники приобрели препарат всего на 1,5 млрд рублей при общем объеме заказа на 6,9 млрд рублей.

В марте 2022 года по госконтрактам также не удалось закупить онкопрепарат пембролизумаб (Китруда от MSD) и лекарство с МНН тоцилизумаб (Актемра от Roche), применяемое для терапии ревматических заболеваний. По первому сумма несостоявшихся аукционов составила 932 млн рублей, по второму – 448,3 млн рублей.

Срыв аукционов по ряду лекарственных средств не помешал государственным медучреждениям и региональным органам здравоохранения значительно увеличить затраты на приобретение противоопухолевых, противомикробных, иммуномодулирующих и других препаратов в феврале-марте 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.