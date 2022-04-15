Отменена госпошлина за получение лицензии на фармацевтическую деятельность

Как объявила Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения, согласно постановлению Правительства Российской Федерации до конца 2022 года отменена госпошлина за получение лицензии на фармацевтическую и медицинскую деятельность.

«Такая мера снижает административную нагрузку на бизнес и позволяет лицензиату направить сэкономленные средства непосредственно на развитие бизнеса/предприятия, что, в конечном итоге, будет способствовать открытию новых аптек, фармскладов, медорганизаций и т. д.» – говорится в сообщении Росздравнадзора.

В соответствии с пунктом 9 постановления Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 № 353 «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году» в отношении фармацевтической деятельности; деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивирования наркосодержащих растений; медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»); деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также случая технического обслуживания медицинских изделий с низкой степенью потенциального риска их применения); деятельности по производству биомедицинских клеточных продуктов оплата государственных пошлин в рамках оказания государственных услуг за предоставление лицензии, внесение изменений в реестр лицензий, по заявлениям, поданным с 14 марта 2022 г. до 31 декабря 2022 г., не требуется.

Кабмин ранее разрешил автоматическое продление лицензий на фармдеятельность.

gxpnews