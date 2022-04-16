Великобритания одобрила вакцину Moderna против COVID-19 для детей от 6 до 11 лет

Британский регулятор в области лекарственных средств одобрил использование вакцины Moderna против коронавирусной инфекции у детей в возрасте от 6 до 11 лет, сообщает Reuters.

Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA) заявило, что одобрение было предоставлено, так как вакцина Moderna, Spikevax, соответствует требуемым стандартам безопасности, качества и эффективности.

Хотя у большинства детей симптомы COVID-19 проявляются в легкой форме или отсутствуют, они могут распространять вирус, а некоторые по-прежнему подвержены риску серьезного заболевания, поскольку новые высококонтагиозные варианты, такие как «омикрон» и его подварианты, увеличивают число случаев заболевания.

Spikevax уже был одобрен в Великобритании для лиц старше 12 лет, а его одобрение для детей младшего возраста произошло через несколько часов после того, как регулирующий орган одобрил вакцину от COVID-19 французской фирмы Valneva для взрослых до 50 лет.

В прошлом году Moderna заявила, что ее двухдозовая вакцина, основанная на технологии матричной РНК (мРНК), вырабатывает нейтрализующие вирус антитела у детей в возрасте от 6 до 11 лет, а ее безопасность сопоставима с той, что наблюдалась в испытаниях на подростках и взрослых.

В прошлом месяце американский производитель лекарств заявил, что будет запрашивать разрешение на использование Spikevax у детей в возрасте до 6 лет на основании данных, показывающих, что он вызывал аналогичный иммунный ответ у взрослых в клинических испытаниях Moderna, когда преобладал «омикрон».

gxpnews