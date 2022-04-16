Росздравнадзор потребовал усилить контроль за выпиской рецептов на лекарства

Росздравнадзор потребовал усилить контроль за выпиской рецептов на лекарства. Соответствующее письмо служба направила в адрес главврачей медорганизаций.

Росздравнадзор потребовал усилить контроль за выпиской рецептов на лекарства. Соответствующее письмо служба направила в адрес главврачей медорганизаций. Об этом сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.

«В целях своевременного приобретения пациентами лекарственных препаратов для лечебного процесса Росздравнадзор предлагает руководителям медицинских организаций усилить контроль за выпиской медицинскими работниками лекарственных препаратов рецептурного отпуска на бумажном носителе или на рецептурном бланке в форме электронного документа в соответствии с законодательством Российской Федерации», — говорится в письме, подписанном руководителем Росздравнадзора Аллой Самойловой.

Как уточнили в пресс-службе, этот документ — продолжение кампании по наведению порядка в цепочке «врач-пациент-аптека» и регулированию отпуска рецептурных препаратов.

Артем Косенок

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