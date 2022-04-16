В 2021 году доход Михаила Мурашко сократился почти на 5 млн рублей

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко отчитался о доходе за 2021 год – он заработал 21,5 млн рублей, что на 4,8 млн рублей меньше, чем в 2020 году. Доход вице-премьера РФ Татьяны Голиковой также сократился – 24 млн рублей против 40,3 млн рублей в 2020-м.

У Михаила Мурашко в собственности есть квартира площадью 48,4 кв. м, в пользовании – квартира площадью 132 кв. м (в 2020 году этот объект в декларации не значился, в пользовании была квартира площадью 70 кв. м) и таунхаус площадью 296,3 кв. м. Супруга министра в 2021 году заработала 1,2 млн рублей (в 2020 году – 1 млн рублей).

Татьяна Голикова, согласно декларации за 2021 год, имеет квартиру площадью 142,4 кв. м и машино-место. Эти объекты недвижимости с 2020 года у вице-премьера не менялись.

Как и в 2020 году, в 2021-м больше всех из федеральных министров заработал глава Минпромторга Денис Мантуров – 704,7 млн рублей (в 2020 году – 740 млн рублей). Меньше всех (9,6 млн рублей против 9,5 млн в 2020 году) заработал министр просвещения РФ Сергей Кравцов (в 2020 году – министр культуры Ольга Любимова с доходом 9 млн рублей).

Доход премьер-министра РФ Михаила Мишустина в 2021 году составил 18,3 млн рублей (в 2020 году – 19,8 млн рублей).

В 2019 году Михаил Мурашко, когда он был руководителем Росздравнадзора, заработал 4,88 млн рублей (на 623 тысячи рублей больше, чем в 2018-м). В 2020 году доход Мурашко вырос в пять раз – до 26,3 млн рублей.