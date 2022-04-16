Денис Мантуров оказался самым богатым министром в 2021 году

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова заработала в 2021 году 24 млн руб., следует из документов, опубликованных на сайте правительства. У нее в собственности есть квартира и машино-место.

Супруг зампреда заработал 278,96 млн руб., он владеет земельным участком, двумя жилыми домами, квартирой и газопроводом.

Денис Мантуров, заработавший больше всех в правительстве, имеет в собственности четыре земельных участка, жилой дом, квартиру, четыре машино-места, гостевой дом., а также два автомобиля «Лада Веста» и «Тесла» X100D. Супруга министра владеет земельным участком и жилым домом, она заработала 52,42 млн.

Доход министра здравоохранения Михаила Мурашко составил 21,4 млн руб. В собственности у него только квартира. У супруги есть земельный участок, жилой дом и автомобиль «Тойота» RAV4, она заработала 1,2 млн руб.

Фото: minpromtorg.gov.ru