Определены победители «Платиновой унции» по итогам 2021 года

Победители XXII Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» были объявлены на церемонии награждения 14 апреля. Мероприятие традиционно объединило ключевых игроков отрасли.

Формат конференции

Открытый конкурс профессионалов «Платиновая унция» — старейший профессиональный конкурс российского фармацевтического рынка.

Второй год подряд церемония предлагала гостям как очное, так и онлайн-участие. Прямая трансляция церемонии велась на « Фармвестник ТВ» .

Официальным спонсором мероприятия стала торговая компания «Азия».

В этом году формат премии был изменен. Организаторы отказались от концепции праздника и провели награждение в виде конференции.

Открыл мероприятие председатель организационного комитета конкурса Юрий Крестинский.

Он отметил, что лаконичность церемонии соответствует реалиям текущего времени и одновременно напоминает первые «Платиновые унции», когда награды вручались в театре «Новая Опера».

«Отрасль продолжает работать. Мы понимаем, что здоровье людей — один из ключевых приоритетов развития деятельности любого государства, фармотрасль и лекарственное обеспечение краеугольный камень любой системы здравоохранения».

Юрий Крестинский также анонсировал развитие бренда «Платиновой унции»: «В этом году не хотим останавливаться на конкурсе и запускаем цикл бизнес-конференций по теме развития фармрынка под брендом «Платиновой унции». Ближайшая конференция состоится уже летом».

Президент фонда «Подсолнух» Ирина Бакрадзе призвала видеть в основе любых системных изменений помощь конкретному пациенту. В рамках церемонии награждения победителей «Платиновой унции» фонду был передан грант от «Бионика Медиа», Rх Code и «Врачи РФ».

«Мы не первый год участвуем в церемонии и получаем помощь и поддержку от премии», — сообщила Ирина Бакрадзе.

Фонд занимается вопросами тяжелых врожденных иммунных заболеваний, в первую очередь первичным иммунодефицитом. Помогает детям и взрослым по всей стране.

«Пусть помощь находит тех, кто в ней нуждается», — вручая Ирине Бакрадзе грант, резюмировал основатель проекта «Врачи РФ» Евгений Вышковский.

Знак качества

Номинанты и победители «Платиновой унции» традиционно определяются экспертным советом. В него входят первые лица крупнейших фармацевтических компаний, органов управления здравоохранением, а также представители авторитетных общественных организаций и ведущих изданий, освещающих события фармацевтической отрасли.

Вручая награду в этой номинации, директор Государственного института лекарственных средств и надлежащих практик (ГИЛС и НП) Владислав Шестаков отметил, что «Платиновая унция» — признанный знак качества.

«Из года в год победители во всех номинациях — достойные компании. Они на деле доказали, что звание победителя «Платиновой унции» носится ими не случайно. Это звание — выбор лучших и авторитетнейших экспертов отрасли, входящих в состав жюри, что является знаком качества и накладывает ответственность на победителя.

Российская экономика переживает сегодня сложный этап. Но если оглянуться назад, мало было простых моментов. Наверное, это закалило нашу промышленность, коллег. Они готовы достойно принимать новые вызовы».

Кто получил награду

В производственном секторе по итогам 2021 года победу одержала компания «Фармстандарт», тем самым прервав четырехлетнее лидерство в номинации компании Bayer.

Дистрибьютором года второй год подряд становится компании «Пульс».

В номинации «Аптечная сеть года» высшая награда присуждена аптечной сети «Ригла».

«Аптека.Ру» стала победителем в подноминации «E-commerce».

Напомним, что «E-commerce» заменила подноминацию «Онлайн-сервис», учрежденную оргкомитетом в прошлом году. В номинации участвуют сервисы по бронированию лекарств, онлайн-аптеки, маркетплейсы, занимающиеся продажей ЛП. По итогам 2020 года лучшим «Онлайн –сервисом» также была признана «Аптека.Ру».

В номинациях «Рецептурный препарат года» и «Безрецептурный препарат года» лидерство сохранили «Ксарелто» (Bayer) и «Аквадетрим» («Акрихин») соответственно.

В подноминации «Digital-проект» (номинация «Проект года») равное количество голосов набрали: Pharma&Medical Recruitment и AptekaMos.ru. Оба проекта признаны победителями.

За 22 года существования «Платиновой унции» у премии появилось множество традиций. Одна из них — учреждение оргкомитетом специальных номинаций за весомый вклад в отрасль.

По итогам 2021 года жюри конкурса предложило три специальные номинации:

«За развитие отечественного сегмента НПВС» награда досталась компании «Фармасинтез» (препарат «Эторелекс»).

«За активный рост и развитие конкуренции в сегменте госзакупок» отмечена компания «Джи Ди Пи».

В номинации «За инновационный подход в поддержании здоровья, профилактике и восстановлении организма в условиях пандемии» награду получила компания «Мьюз Медиа».