Минздрав сообщил о достаточном количестве препаратов от аллергии в аптеках

Минздрав заявил, что препараты от аллергии имеются в достаточном количестве. Они есть как в аптеках, так и на складах.

Препаратов для купирования симптомов сезонной аллергии, в том числе в виде спреев и капель, в российских аптеках и на складах достаточно. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава, передает РИА «Новости».

По данным Росздравнадзора, в 2021 году было выпущено в гражданский оборот 98 торговых наименований антигистаминных лекарственных препаратов, с начала этого года — еще 83.

Ранее в марте Минздрав заявил, что объем отпущенных в аптеках лекарственных средств превысил обычные нормы почти в четыре раза. Ведомство связало это с повышенным ажиотажем со стороны покупателей, однако заверило, что все препараты имеются у поставщиков.

В начале апреля правительство упростило до конца 2022 года процедуру регистрации препаратов в случае дефектуры или риска ее возникновения. Срок проведения госрегистрации и экспертизы качества лекарственных средств сократится на 30 дней.

Артем Косенок

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