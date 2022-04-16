В России появится собственная база образцов ЖНВЛП

Российские фармкомпании смогут получить грантовую поддержку от государства на разработку стандартных образцов ЖНВЛП. В 2022 году планируется начать работу по созданию не менее 300 образцов лекарственных средств. На первом этапе на эти цели будет выделено 300 млн руб.

Российские фармацевтические компании смогут получить грантовую поддержку от государства на разработку стандартных образцов жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Постановление № 653 от 14.04.2022 подписал премьер Михаил Мишустин. Подписанным документом вносятся изменения в Постановление Правительства РФ № 208 от 18.02.2022.

«Эталонные образцы необходимы для сравнения действующих веществ препаратов на всех стадиях промышленного производства. Создание их базы поможет преодолеть зависимость России от импорта стандартных образцов фармацевтической продукции и вести контроль качества ЖНВЛП на всех этапах обращения», — говорится в сообщении.

В правительстве уточнили, что в этом году планируется начать работу по созданию не менее 300 образцов лекарственных средств. На первом этапе на эти цели будет выделено 300 млн руб. Постановление приняли в рамках плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях санкций.

Артем Косенок

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