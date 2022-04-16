«Р-Фарм» объявил о расширении линейки пробиотиков для полости рта

Группа компаний «Р-Фарм» объявила, что расширяет в России продуктовую линейку пробиотика БактоБЛИС. Он предназначен для профилактики инфекций полости рта и ЛОР-органов и внесен в Федеральные клинические рекомендации МЗ РФ «Острый тонзиллофарингит». Кроме того, продукт используют при кандидозном стоматите, для профилактики острого среднего отита, а также для восстановления защитной микрофлоры ротоглотки после терапии антибиотиками и антисептиками.

«Р-Фарм» выводит на рынок БактоБЛИС, порошок в саше-пакетах, предназначенный для пациентов от 1,5 лет, а также сложных больных, не имеющих возможности рассасывать таблетки. Новая форма обогащена витамином Д, который потенцирует действие пробиотических бактерий S. salivarus K12 – естественных представителей здоровой микрофлоры – на иммунитет, что крайне важно в сезон респираторных инфекций.

В апреле будет доступна обновленная версия таблеток для рассасывания под названием БактоБЛИС+. Она полностью заменит уже привычный БактоБЛИС. Новая форма содержит на 50 мг меньше фруктозы и тоже обогащена витамином Д.

«Мы приложили все усилия для того, чтобы БактоБЛИС стал доступен для детей младше трех лет по той причине, что получали много запросов как от педиатров, так и от родителей. Мы убеждены, что появление новой детской формы БактоБЛИСа позволит улучшить качество жизни еще большего числа маленьких пациентов, ведь такие заболевания, как кандидоз ротовой полости или средний отит пока еще довольно распространены среди детей до трех лет», – подчеркнула директор департамента розничных препаратов «Р-Фарм» Ольга Кутырова.

Как стало известно ранее, «Р-Фарм» завершил исследование собственной оригинальной разработки Арцерикс.

«Р-Фарм» и «Русфармтех» также договорились о разработке препарата для терапии рака желудка.

gxpnews