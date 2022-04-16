Nektar прекращает клинические испытания ключевого лекарства от рака

Американская биофармацевтическая компания Nektar Therapeutics заявила, что прекратила все испытания своего ключевого лекарственного препарата от рака из-за провала нескольких исследований, в результате чего акции разработчика лекарства упали на 23% на послепродажных торгах, сообщает Reuters.

Речь идет об испытаниях, связанных с комбинацией препарата bempegaldesleukin с противораковым препаратом Opdivo (nivolumab) компании Bristol Myers Squibb, а также противораковым препаратом Keytruda (pembrolizumab) компании Merck&Co (MSD за пределами США и Канады).

Nektar и Bristol Myers тестировали комбинированную терапию в рамках соглашения, подписанного в 2020 году, в то время как соглашение с Keytruda включало партнерство, заключенное с частной SFJ Pharmaceuticals в прошлом году.

Nektar и Bristol Myers в прошлом месяце прекратили два исследования поздней стадии, в которых проверялась их комбинированная терапия у пациентов с меланомой, после того, как одно из испытаний не достигло своей основной цели.

В четверг Nektar и Bristol заявили, что комбинация препаратов не достигла целей в другом исследовании поздней стадии у пациентов с почечно-клеточной карциномой, а также в исследовании, проверяющем терапию уротелиальной карциномы, типа рака мочевого пузыря.

Поскольку Nektar в настоящее время приостанавливает многочисленные испытания своего ключевого препарата, компания заявила, что рассчитывает объявить о новом стратегическом плане по сдерживанию расходов.

Как стало известно ранее, Bristol Myers Squibb и Nektar сворачивают испытания методик лечения меланомы.

gxpnews