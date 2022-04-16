FDA откладывает решение по терапии COVID-19 антителами Regeneron-Roche

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) продлило на три месяца рассмотрение заявки Regeneron Pharmaceuticals (американская биотехнологическая компания) на полное одобрение ее терапии антителами против COVID-19, сообщил производитель лекарств.

Прежде чем принять решение, FDA хочет изучить дополнительные данные, представленные Regeneron, об использовании коктейля антител в качестве профилактического лечения, пишет Reuters.

По информации Regeneron, FDA не запрашивало никаких дополнительных исследований для завершения обзора и теперь примет решение о препарате к 13 июля.

«Коктейль» Regeneron из двух моноклональных антител, касиривимаба и имдевимаба, получил разрешение на экстренное использование в Соединенных Штатах в конце 2020 года для лечения пациентов в возрасте 12 лет и старше с COVID-19 легкой и средней степени тяжести.

Терапия под названием REGEN-COV позже также была разрешена в стране для профилактики COVID-19 у некоторых людей, контактировавших с инфицированным человеком, или с высоким риском такого воздействия.

Однако данные показали, что REGEN-COV и конкурирующий препарат моноклональных антител от Eli Lilly вряд ли будут эффективны против высококонтагиозного варианта коронавируса Omicron. Это побудило FDA пересмотреть разрешения на экстренное использование обоих методов лечения, чтобы ограничить их использование.

Regeneron сотрудничает с компанией Roche, которая в первую очередь отвечает за разработку и распространение препарата за пределами США.

gxpnews