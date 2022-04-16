Задержан глава Депздрава Ивановской области

Правоохранительные органы задержали руководителя Департамента здравоохранения Ивановской области Артура Фокина. Об этом сообщили региональные СМИ, факт задержания подтвердил источник Vademecum, близкий к ведомству. Предположительно, причиной задержания стали закупки медоборудования местных больниц по завышенным ценам.

Расследование ведет УФСБ по Ивановской области, сообщают местные СМИ.

По данным УФАС, 14 декабря 2020 года Ивановская горбольница №7 заключила с ООО «Медитех» контракт на поставку рентгеновского аппарата «Парус» за 5,4 млн рублей, но сам поставщик приобрел его у другой компании – ООО «Паритет» – за 3,075 млн рублей.

«Кроме того, горбольница №7 закупила у «Медитех» оборудование, которое на момент заключения договора отсутствовало не только у самого «Медитех», но и у его поставщика (ООО «Паритет»), и за которое ООО «Паритет» еще не произведена оплата», – подчеркнули в УФАС.

По той же схеме и с тем же разбегом цен рентген-системы закупались для горбольницы №8, Кинешемской, Шуйской больниц.

В начале 2022 года по подозрению в мошенничестве сотрудники УФСБ задержали Алексея Буянкина, заместителя Фокина. Тогда сообщалось, что в ходе оперативной работы были выявлены факты мошенничества при освоении бюджетных средств, выделенных на закупку медтехники для клиник региона.

Следствие считает, что представитель коммерческой организации, занимающейся поставками медоборудования, во время закупок похитил бюджетные средства на общую сумму более 10 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Буянкин находится в СИЗО до 26 апреля.