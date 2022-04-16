«Круг добра» за год сэкономил 10 млрд рублей

Фонду «Круг добра» удалось сэкономить около 10 млрд руб. при закупках лекарственных препаратов благодаря прямым переговорам с фармпроизводителями и дистрибьюторами. Сэкономленные деньги и неизрасходованный остаток перенесены в бюджет фонда на 2022 год.

Фонд «Круг добра» в 2021 году смог сэкономить около 10 млрд руб. при закупках лекарственных препаратов. Этого удалось добиться «благодаря выстроенной прозрачной системе переговоров», скидка составляла по некоторым препаратам до 60%, отметил председатель правления фонда Александр Ткаченко на пресс-конференции. К переговорам по закупке с участием Минздрава и ФАС приглашаются крупнейшие фармпроизводители и дистрибьюторы, чтобы избежать участия перекупщиков. «Это позволяет нам обеспечить самые низкие в мире цены, — отметил он. — Все сэкономленные средства будут направлены на лекарственное обеспечение детей». Ткаченко отметил, что сэкономленные деньги и неизрасходованный остаток перенесены в бюджет фонда на 2022 год.

Отмечается, что все производители и поставщики подтвердили поставки зарегистрированных и не зарегистрированных в России препаратов по перечню «Круга добра». При этом фонд перезаключил 99% договоров с сохранением цены, по некоторым лекарственным препаратам цена даже была снижена.

Фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями «Круг добра» финансируется за счет повышенного налога на доходы. С 1 января граждане, чей доход превышает 5 млн руб. в год, платят НДФЛ по ставке 15%. Правительство рассчитывает, что в 2021 году для фонда удастся привлечь 60 млрд руб., в 2022 году – 64 млрд руб., в 2023 году – 68,5 млрд руб.

Фото: Круг добра

Ринат Васбеев

pharmvestnik