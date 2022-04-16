Россияне больше всего боятся остаться без лекарств и медоборудования

Россияне, как выяснил аналитический центр НАФИ, больше всего боятся остаться без импортных лекарств и медоборудования. О таком страхе заявили 42% опрошенных — это самый большой показатель.

Россияне больше всего боятся остаться без импортных препаратов и медицинского оборудования. О таком страхе заявили 42% опрошенных. Это самый большой показатель, передает РБК со ссылкой на результаты исследования аналитического центра НАФИ. Опрос проводился в апреле этого года, в нем принимали участие 1600 человек старше 18 лет из 53 регионов России. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.

Также выяснилось, что россияне переживают из-за возможного дефицита продуктов и комплектующих для автомобилей (оба варианта набрали по 30%), импортной электроники (27%), товаров для строительства и ремонта (26%), а также косметики и предметов личной гигиены (23%).

В марте на лекарства возник ажиотажный спрос. Так, в Минздраве сообщали, что объем отпущенных в аптеках лекарственных препаратов превысил обычные нормы расхода почти в четыре раза. Однако все иностранные и отечественные препараты имеются в наличии у поставщиков, заверили в ведомстве.

В начале апреля правительство упростило процедуру регистрации препаратов в случае дефектуры или риска ее возникновения. Срок проведения госрегистрации и экспертизы качества лекарственных средств сократится на 30 дней. Это правило будет действовать до конца 2022 года.

Артем Косенок

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