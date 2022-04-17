Спрос на БАД для похудения снизился

Аптечный рынок средств для снижения веса вырос в рублях в 2021 году, но снизился в упаковках. Отрицательная динамика наблюдается среди биодобавок. Лекарства для похудения, напротив, в прошлом году были популярнее, чем год назад.

Аптечные продажи средств для похудения в 2021 году выросли в деньгах на 5% и составили более 6 млрд руб. При этом натуральное потребление этих средств снизилось на 4%, до 6,6 млн упаковок, следует из данных AlphaRM. На аптечном рынке средств для снижения веса есть как лекарства, так и биодобавки. В прошлом году именно БАД потеряли в объеме продаж: и в рублях (-8%), и в упаковках (-6%). Продажи лекарственных препаратов для похудения, напротив, увеличились: в стоимостном выражении на 9%, в натуральном – на 3%.

Динамика продаж

Лекарства для похудения дороже, на них приходится большая часть затрат покупателей в аптеках – 4,8 млрд руб. в 2021 году. Стоимостный объем рынка БАД для похудения намного ниже – 1,3 млрд руб. При этом в упаковках картина иная – биодобавки превосходят рынок лекарств. В ушедшем году рынок БАД составлял около 5 млн упаковок против менее чем 2 млн упаковок лекарств.

Средняя стоимость БАД для снижения веса в анализируемый период была 269 руб. за упаковку. Лекарственные препараты для этих целей стоят гораздо дороже – в среднем за упаковку покупатель в прошлом году платил 2723 руб. Цена относительно 2020 года на биодобавки снизилась на 2%, на лекарства увеличилась на 6%.

Источник: AlphaRM

Если рассматривать продажи средств для похудения в течение года, можно увидеть их сезонность. Пиковых значений продажи достигают перед сезоном отпусков – в марте – и остаются высокими в течение всех весенних месяцев. Минимальная активность в ушедшем году наблюдалась в октябре. Вторая волна популярности средств для снижения веса пришлась на декабрь.

Источник: AlphaRM

Что покупали в аптеках

В аптеках максимальные затраты покупателей в 2021 году были на препараты, применяющиеся при ожирении: на их долю приходится 78,6% всего рынка средств для похудения. Остальную часть занимают биодобавки для снижения веса и фиточаи.

Источник: AlphaRM

В натуральном выражении на рынке средств для похудения преобладают БАД. К примеру, фиточаи занимают 45,5% всех аптечных продаж в упаковках. На лекарства приходится всего 26,5% натурального потребления.

Источник: AlphaRM

Война жиров

Из лекарств для похудения в обзоре мы рассматривали EphMRA группу А8 – препараты для лечения ожирения, исключая диетические продукты. Большинство лекарств из данной группы отпускаются из аптек по назначению врача, так как содержат действующие вещества сибутрамин или орлистат. Сибутрамин — это средство для лечения ожирения центрального действия, которое пролонгирует чувство насыщения, что приводит к уменьшению потребления пищи. Лекарства, в состав которого входит сибутрамин, составляют более 76% рынка. Препараты с орлистатом занимают около 24%. Орлистат является ингибитором липаз. При приеме лекарства внутрь нарушается расщепление пищевых жиров и уменьшается их всасывание из ЖКТ, что приводит к уменьшению массы тела у больных с ожирением.

Лидером среди лекарств в прошлом году был бренд «Редуксин» от компании «Промомед Рус» с долей рынка 49,7%. В марку «Редуксин» входят несколько торговых наименований, в составе которых содержится сибутрамин. На втором месте рейтинга брендов — «Голдлайн» от «Изварино Фарма» (также содержит сибутрамин). Тройку замыкает «Орсотен» производства Krka. Марка «Орсотен», так же как и «Ксеникал» (на четвертом месте в ТОР5), содержит действующее вещество орлистат.

TOP5 брендов лекарств для снижения веса на аптечном рынке в стоимостном выражении в 2021 году Рейтинг Бренд Корпорация Доля продаж, % Динамика 2021/2020, % 2020 2021 1 Редуксин Промомед Рус 51,5 49,7 5,0 2 Голдлайн Изварино Фарма 22,3 26,4 28,7 3 Орсотен Krka 9,9 7,4 -18,9 4 Ксеникал Cheplapharm Arzneimittel 5,7 5,7 9,2 5 Орлистат-Акрихин Акрихин 5,0 5,5 20,3 Источник: AlphaRM

Есть еще один препарат, который показан для дополнения к низкокалорийной диете и усиленной физической нагрузке для длительного применения с целью коррекции массы тела, это лираглутид (бренд «Саксенда») производства Novo Nordisk. В обзоре данный бренд мы не рассматривали, так как он входит в группу гипогликемических препаратов. По данным AlphaRM, в 2021 году продажи этого препарата в аптеках увеличились на 58% в рублях и на 86% в упаковках относительно 2020 года. Несмотря на то что из аптек за год было продано не так много — 66,7 тыс. упаковок лекарства, россияне потратили на «Саксенду» более 1,3 млрд рублей. Высокая стоимость препарата обеспечила такой объем в рублях. Средняя цена одной упаковки в аптеках — около 20 тыс. руб. В зависимости от назначенной дозы одной упаковки хватает примерно на месяц терапии.

Биодобавленное похудение

Большинство БАД для похудения содержат ингредиенты, которые стимулируют метаболизм, подавляют аппетит, или слабительные и мочегонные компоненты. Частый компонент в биодобавках — L-карнитин. Предполагается, что он усиливает обменные процессы, ускоряя расщепление жиров. Также в состав БАД нередко включают различные экстракты растений. Лидирует среди БАД для снижения веса торговая марка «Турбослим» от компании «Эвалар». На втором месте средства из линейки Solgar одноименной американской компании Solgar. На третьей позиции — китайский фиточай «Летящая ласточка» (владелец «Фарм-Пармис»). Кроме Solgar в ТОР5 все бренды демонстрируют падение продаж относительно 2020 года.

TOP5 брендов БАД для снижения веса на аптечном рынке в стоимостном выражении в 2021 году Рейтинг Бренд Доля продаж, % Динамика 2021/2020, % 2020 2021 1 Турбослим 30,8 28,0 -16,2 2 Solgar 7,5 9,3 14,7 3 Летящая ласточка 6,9 6,7 -10,0 4 Грин Слим 6,2 6,6 -1,4 5 Модельформ 7,9 4,8 -44,4 Источник: AlphaRM

Из компаний — производителей БАД для похудения лидерами на рынке в 2021 году значились: «Эвалар», Solgar и «Фитэра» – в порядке убывания. У «Эвалар» на рынке представлено более 20 торговых наименований биодобавок для похудения. У Solgar в данном сегменте пять пищевых добавок. Компания «Фитэра» производит семь фиточаев для коррекции фигуры.

В первой пятерке корпораций единственным производителем, показавшим положительную динамику, стал Solgar — +14,7%.