При Росздравнадзоре открылся Центр клинических испытаний инновационных медицинских изделий

В России открылся Центр клинических испытаний инновационных медицинских изделий ФГБУ «Национальный институт качества» Росздравнадзора. Центр создан для ускоренного вывода на рынок медицинских изделий. Также одной из задач Центра является создание Банка стандартных образцов биологических материалов.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко совместно с главой Росздравнадзора Аллой Самойловой приняли участие в торжественном открытии Центра клинических испытаний инновационных медицинских изделий ФГБУ «Национальный институт качества», передает пресс-служба Минздрава.

Центр клинических испытаний инновационных медицинских изделий для диагностики in vitro, создан в рамках реализации проекта Общенационального плана действий по созданию системы ускоренного вывода на рынок медицинских изделий.

В лаборатории будут проводить испытания и исследования качества, эффективности и безопасности ПЦР-систем и тестов на антигены для диагностики большинства инфекционных заболеваний и наследственных патологий.

Проведение клинических испытаний изделий для in vitro диагностики на основе секвенирования следующего поколения и ПЦР в реальном режиме времени, позволит проводить диагностику, лечение и профилактику сердечно-сосудистых, онкологических и инфекционных заболеваний.

Также одной из задач Центра является создание Банка стандартных образцов биологических материалов для развития стандартизации в области инвитродиагностики, что позволит избавиться от импортозависимости в данной сфере.

На прошлой неделе премьер-министр подписал постановление правительства, благодаря которому российские фармкомпании смогут получить грантовую поддержку от государства на разработку стандартных образцов ЖНВЛП. В правительстве уточнили, что в этом году планируется начать работу по созданию не менее 300 образцов лекарственных средств. На первом этапе на эти цели будет выделено 300 млн руб. Постановление приняли в рамках плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях санкций.

Фото: Минздрав

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