Минздрав наделили полномочиями утверждать сроки отгрузки лекарств

Минздрав получил возможность утверждать сроки отгрузки лекарств. Соответствующий проект был принят правительством.

Правительство наделило Минздрав полномочиями утверждать сроки отгрузки лекарств. Соответствующий проект № 663 от 14.04.2022 был принят на заседании правительства 14 апреля.

«Проект постановления направлен на наделение Минздрава России полномочием по утверждению предельных сроков отгрузки, в том числе организациями оптовой торговли, затребованных аптечной организацией лекарственных препаратов для медицинского применения в зависимости от расположения места отгрузки лекарственных препаратов для медицинского применения», — говорится в сообщении на сайте правительства.

О том, что Минздрав готовит поправки в действующее законодательство, которые обяжут оптовиков своевременно отгружать препараты по заявкам аптек, на прошлой неделе рассказал глава ведомства Михаил Мурашко.

Аптечные сети неоднократно заявляли о проблемах в отгрузках и росте наценок. Дистрибьюторы при этом подчеркивали, что в нынешних экономических условиях прирост в наценке не является значительным. Они объяснили ограничения отгрузок аптечным сетям физической невозможностью удовлетворить запрашиваемые объемы.

В конце марта Минздрав заявлял, что объем отпущенных в аптеках лекарственных препаратов превысил обычные нормы почти в четыре раза. Ведомство связало это с ажиотажным спросом со стороны покупателей, но заверило, что все препараты есть в наличии на складах.

Артем Косенок

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