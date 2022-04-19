Андрей Горохов стал самым богатым членом Комитета Госдумы по охране здоровья

Самым богатым в Комитете Госдумы по охране здоровья оказался бывший владелец компании «Инфамед К» Андрей Горохов: в 2021 году он заработал 949,1 млн руб. Это в 279 раз больше дохода главы комитета Дмитрия Хубезова. Он задекларировал 3,5 млн руб. Декларации опубликованы на сайте Госдумы. Ранее Горохов возглавил список самых богатых избранных осенью 2021 года парламентариев.

У депутата Горохова также есть два земельных участка под ИЖС, два дома (в Австрии и России), пять квартир (одна из них в Австрии), семь нежилых помещений и два гаража. В январе 2022 года в интервью порталу Rugrad.eu депутат рассказал, что передал в собственность сыну Антону компанию «Инфамед К». По данным ЕГРЮЛ, компания на 100% принадлежит Антону Андреевичу Горохову.

У главы комитета Хубезова, согласно сведениям из декларации, нет объектов недвижимости в собственности.

Первые заместители председателя комитета Леонид Огуль и Федот Тумусов заработали по 6,3 млн и 6 млн руб. соответственно. У Огуля есть земельный участок, два гаража, баня, гостевой дом и еще одно помещение. У Тумусова нет в собственности недвижимого имущества.

Доходы зампредов комитета: Бадма Башанкаев — 19,8 млн руб., Алексей Куринный — 5,8 млн руб., Татьяна Соломатина — 14,3 млн руб. Башанкаев владеет квартирой, Куринный — квартирой и земельным участком под ИЖС, а у Соломатиной есть гараж.

Доходы членов комитета: Вероника Власова — 5 млн руб., Юлия Дрожжина — 4 млн руб., Олег Иванинский — 3,6 млн руб., Михаил Кизеев — 3,6 млн руб., Николай Осадчий — 5,9 млн руб., Александр Петров — 5,9 млн руб., Александр Румянцев — 12,2 млн руб., Римма Утяшева — 4 млн руб., Тамара Фролова — 6 млн руб., Николай Щеглов — 5,2 млн руб.

Декларация охватывает весь 2021 год, хотя многие из них стали депутатами только в сентябре.

Среди членов правительства самым богатым оказался министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Артем Косенок

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