Андрей Горохов стал самым богатым членом Комитета Госдумы по охране здоровья

Самым богатым в Комитете Госдумы по охране здоровья стал бывший владелец компании «Инфамед К» Андрей Горохов. За 2021 год он заработал 949,1 млн руб. Глава комитета Дмитрий Хубезов задекларировал 3,5 млн руб.
Самым богатым в Комитете Госдумы по охране здоровья оказался бывший владелец компании «Инфамед К» Андрей Горохов: в 2021 году он заработал 949,1 млн руб. Это в 279 раз больше дохода главы комитета Дмитрия Хубезова. Он задекларировал 3,5 млн руб. Декларации опубликованы на сайте Госдумы. Ранее Горохов возглавил список самых богатых избранных осенью 2021 года парламентариев.
У депутата Горохова также есть два земельных участка под ИЖС, два дома (в Австрии и России), пять квартир (одна из них в Австрии), семь нежилых помещений и два гаража. В январе 2022 года в интервью порталу Rugrad.eu депутат рассказал, что передал в собственность сыну Антону компанию «Инфамед К». По данным ЕГРЮЛ, компания на 100% принадлежит Антону Андреевичу Горохову.
У главы комитета Хубезова, согласно сведениям из декларации, нет объектов недвижимости в собственности.
Первые заместители председателя комитета Леонид Огуль и Федот Тумусов заработали по 6,3 млн и 6 млн руб. соответственно. У Огуля есть земельный участок, два гаража, баня, гостевой дом и еще одно помещение. У Тумусова нет в собственности недвижимого имущества.
Доходы зампредов комитета: Бадма Башанкаев — 19,8 млн руб., Алексей Куринный — 5,8 млн руб., Татьяна Соломатина — 14,3 млн руб. Башанкаев владеет квартирой, Куринный — квартирой и земельным участком под ИЖС, а у Соломатиной есть гараж.
Доходы членов комитета: Вероника Власова — 5 млн руб., Юлия Дрожжина — 4 млн руб., Олег Иванинский — 3,6 млн руб., Михаил Кизеев — 3,6 млн руб., Николай Осадчий — 5,9 млн руб., Александр Петров — 5,9 млн руб., Александр Румянцев — 12,2 млн руб., Римма Утяшева — 4 млн руб., Тамара Фролова — 6 млн руб., Николай Щеглов — 5,2 млн руб.
Декларация охватывает весь 2021 год, хотя многие из них стали депутатами только в сентябре.
Среди членов правительства самым богатым оказался министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Артем Косенок
pharmvestnik