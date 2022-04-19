«Доктис» запустит проект по продаже лекарств через онлайн-сервис и аптеки-дискаунтеры

Телемедицинский сервис «Доктис» планирует развивать интернет-сервис по доставке лекарств под брендом «Клик Аптека». В планах компании также открытие традиционных аптек-дискаунтеров.

Сервис «Доктис» запускает проект развития интернет-сервисов под брендом «Клик Аптека», сообщил «Коммерсантъ». Под тем же брендом компания планирует развивать и офлайн-направление в виде аптек-дискаунтеров.

Основным владельцем «Доктис» является основатель сети клиник «Мать и дитя» Марк Курцер. Партнерами компании в новом проекте выступили создатели аптечной сети A.v.e Владимир Кинцурашвили и Иван Саганелидзе, им будет принадлежать 49% ООО «Клик Аптека». Контрольный пакет (51%) принадлежит «Диджитал Медикэл Оперейшнс» (управляет «Доктис»).

В структуру проекта по онлайн-продаже лекарств будут интегрированы и другие сервисы «Доктис», рассказал гендиректор компании Сергей Лежнин изданию. Объем инвестиций в «Клик Аптеку» он назвал «сдержанным». Предполагается, что сервис заработает к июню. Сейчас бренд «Клик Аптека» записан за ООО «Органик-Фармаси» — дистрибьютором A.v.e. По словам Лежнина, он будет передан на баланс совместного предпрития, а при открытии аптек-дискаунтеров сеть A.v.e задействована не будет.

Это не первый проект, который компания готовит к запуску летом 2022 года. Ранее стало известно, что «Доктис» и «Ифарма» вместе планируют разработать платформу для цифровизации клинических испытаний лекарств.

«Доктис» (Doctis) был основан Курцером в 2016 году. В июне 2018 года в акционерный капитал компании вошли РФПИ, Российско-японский инвестиционный фонд и ряд ближневосточных фондов. Инвестиции оценивались в 250 млн руб., в результате у Курцера осталась доля в 70%.

Фото: «Клик Аптека» в ok.ru

Руслан Мавлиханов

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